Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'ye gelen Türk hacı adaylarıyla görüştü. Erbaş, "Hac müminler için arınma ve bağışlanma yeridir. Arınma ve bağışlanma fırsatıdır. Bu fırsatı bizlere nasip ettiği için Rabbimize hamdolsun." dedi. İslam dininin büyük nimet olduğunu vurgulayaran Ali Erbaş, "Yeryüzünde insanlar adaletle davransınlar, doğru sözlü olsunlar, birbirlerine zulmetmesinler diye gönderildi." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac müminler için arınma ve bağışlanma yeridir. Arınma ve bağışlanma fırsatıdır. Bu fırsatı bizlere nasip ettiği için Rabbimize hamdolsun. Hac ibadeti müminin kendi hayatı, kalbi, niyeti, hayalleri, arzuları, nefsi ve günahları ile yüzleşerek kötülük adına ne varsa aklından, kalbinden ve hayatından çıkarma fırsatı vermektedir insana." şeklinde konuştu.

6 Şubat'ta yaşanan depremde yapılan yardımlara da değinen Ali Erbaş, "6 Şubat Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman bölgesinde deprem olunca oralardan ne kadar yardımların geldiğini duymuşsunuzdur ya da duymayanlarınız varsa benden duyun. O gariban insanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, oralardan atlayıp gelen toplayabildikleri kadar bir miktar yardımı bize getirip teslim eden insanlar oldu. Neden biliyor musunuz? İşte biz hep veren el olduğumuz için. Ne verirsen elinle, o gider seninle. İnşallah bizim şu anda Türkiye Diyanet Vakfımızın gönüllüleri ve görevlileri oralarda. Hem yurt içinde 81 ilimizde 922 ilçemizde. Ama biz elhamdülillah sınırlarımızla yetinmiyoruz. Sınırlarımızın içindekilere vermişken, sınırlarımızın ötesindekilere de vererek onların dualarını alıyoruz. Zor zamanlarımızda maddi manevi desteklerini alıyoruz." ifadelerini kullandı.