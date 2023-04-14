Erbaş, Danimarkalı yetkililerin sergilediği tutumu da lanetleyerek, Avrupa ve Batı ülkelerinde artan İslam düşmanlığına karşı tüm Müslümanları ve vicdan sahibi insanları sessiz kalmamaya ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırdı. Başkan, yapılan uyarılara rağmen Müslümanların değerlerine ve kutsallarına karşı gerçekleştirilen saldırıların artmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

Danimarka'da gerçekleşen saldırı, Türkiye ve dünya genelinde tepkilere neden oldu ve artan İslam düşmanlığı konusunda ciddi endişelerin dile getirilmesine yol açtı.

Kaynak:AA