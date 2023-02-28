Bu süreçte biz diyabetlilere, sınırlarımızı zorlayıcı bir özgürlük arayışı gelebilir. Kendimize zarar veren sağlık davranışları sergileyen bir tutum içine girip, koma, yorgunluk ya da hipoglisemi atakları artabilir. Bu tükenmişlik durumuna, stres, kaygı, depresyon, öfke, suçluluk çaresizlik gibi duygusal durumlarda eşlik edebilir ancak unutmamak gerekir ki; diyabet tedavisini atlamak bizleri sonradan fiziksel ve ruhsal olarak daha çok incitir.

Sağlıklı Yaşam Danışmanı Neslihan Sipahi,''Hedeflerimize yeniden odaklanmak için tüm diyabet ekibi ile bir araya gelmek, mükemmel sonuç beklentisi yerine bazen daha küçük resmi görmek, yol boyunca daha fazla başarı elde etmemize neden olur. Bizi anlayan insanlardan cesaret, içgörü ve destek almak, diyabetle yaşamımıza pozitif yönde katkı sağlayacaktır. Diyabette her zaman inişler, çıkışlar olacaktır. Onlara hazırlanmak önemlidir.''dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi