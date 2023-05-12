Divertikülit Nedir?

Divertikül, sindirim sisteminin iç yüzeyinde oluşabilen küçük, şişkin keselere denir. En sık olarak kalın bağırsağın alt kısmında yer alırlar. Divertikülün varlığı divertiküloz olarak bilinir.

Divertikülit Belirtileri

Diverkülit belirtileri arasında iltihap görülen bölgede şişlik oluşması sayılabilir. Bunun yanı sıra birkaç gün devam eden karın ağrıları ve krampları da divertikülit belirtisi olabilir. Gaz çıkaramama ve tuvalete çıkma sorunlarının yanı sıra halsizlik, ateş, mide bulantısı gibi semptomlar da diverkülitin işaretçisi olabilir. Bunların yanı sıra zaman zaman ishal yaşanabilir ve dışkıda kan görülebilir. Mide bulantısı ve kusma da divertikülit belirtileri arasındadır.

Divertikülit Tedavisi

Tedavi seçimi hastanın genel durumu, yaşı, tıbbi özgeçmişi, ek hastalıkları, hastalığın yaygınlığı ve komplikasyonları, medikal tedavilere olan toleransı ve hastanın tedavi tercihine göre yapılır.

Genellikle karın ağrısı şikâyeti ile doktora gidildiğinde doktor diğer ihtimalleri test ederek diverkülit olup olmadığınızla ilgili tanı aşamasına gelebilir. Doktor sizi öncelikle bir fiziksel muayeneden geçirip ardından gerekli testler için sizi yönlendirecektir. İltihabın kaynağı tespit edildikten sonra bu bilgiler ışığında tedaviye geçilebilir.

Diverkülit tedavisi, hastalığın seviyesine ve iltihabın yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Eğer hafif bir iltihap söz konusuysa antibiyotik ve kısa süreliğine sıvı diyeti ile sorunu çözebilirsiniz. Bunun yanı sıra ileri seviye durumlarda doktorunuz sizi hastaneye kaldırmayı tercih edebilir. Bağırsaklarda apse, fistül, obstruksiyon yani tıkanma, bağırsak duvarında delinme gibi bir komplikasyon varsa veya birden fazla divertikülit atağı geçirilmiş ise hastanın durumuna göre ameliyat ile cerrahi tedavi de uygulanabilir.

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