Dijital platformun marka yüzü olan megastar, rol aldığı reklam filmi ile izleyicileri Disney+ dünyasını keşfetmeye davet ediyor.

Tarkan’ın Disney+ izlerken görüldüğü filmde, megastar izlediklerinin de etkisiyle kendini çok farklı sahnelerin içinde hayal ediyor ve izleyenleri Disney+ evreninde romantik komedi, aksiyon, belgesel ve bilim kurgu içeriklerinin başrolünde olduğu bir yolculuğa çıkarıyor.

Tarkan’ın çok konuşulacak performansıyla izleyicilere “Disney+ ile bambaşka dünyaları keşfet” diyen, TBWA\Istanbul ve Disney+ ekipleri tarafından hazırlanan reklam filmi bugünden itibaren yayında. Filmin yönetmenliğini DUAL olarak tanınan Boran Güney ve Erhan Yürük ikilisi üstlenirken, prodüksiyonunu Public gerçekleştirdi.

Camdaki Kız 74. Bölüm 1. Fragmanı izle Camdaki Kız 74. Bölüm 1. Fragmanı izle

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