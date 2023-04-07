Dijital platformun marka yüzü olan megastar, rol aldığı reklam filmi ile izleyicileri Disney+ dünyasını keşfetmeye davet ediyor.

Tarkan’ın Disney+ izlerken görüldüğü filmde, megastar izlediklerinin de etkisiyle kendini çok farklı sahnelerin içinde hayal ediyor ve izleyenleri Disney+ evreninde romantik komedi, aksiyon, belgesel ve bilim kurgu içeriklerinin başrolünde olduğu bir yolculuğa çıkarıyor.

Tarkan’ın çok konuşulacak performansıyla izleyicilere “Disney+ ile bambaşka dünyaları keşfet” diyen, TBWA\Istanbul ve Disney+ ekipleri tarafından hazırlanan reklam filmi bugünden itibaren yayında. Filmin yönetmenliğini DUAL olarak tanınan Boran Güney ve Erhan Yürük ikilisi üstlenirken, prodüksiyonunu Public gerçekleştirdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ