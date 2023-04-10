The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+’ın birbirinden farklı orijinal yerli içeriklerine uzun süredir merakla beklenen ‘Aktris’ ekleniyor. Oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden konuşulan dizi 31 Mayıs’ta Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde Disney+’ta yayına giriyor. Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünde yer aldığı diziden çarpıcı ilk tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda ayna karşısında oturan Yasemin Derin’in (Pınar Deniz) farklı duygu geçişleri hikayenin içeriğine dair merakı arttırırken dizinin geriliminin de sinyallerini veriyor.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı, başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı gerilim-suç-mizah türündeki ‘Aktris’ dizisinin oyuncu kadrosunda Deniz ve Kaygılaroğlu’na Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler eşlik ediyor.

Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğimiz; suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran orijinal dizi ‘Aktris’, 31 Mayıs’ta sadece Disney+’ta izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi