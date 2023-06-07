The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+’ın 14 Haziran’da yayına girecek yeni orijinal içeriği ‘Arayış’ın dün gece özel gösterimi gerçekleşti. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, özgün hikaye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturduğu ‘Arayış’, Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü başrollerinde buluşturuyor. Kadrosu ve hikayesiyle merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi önemli isimler yer alıyor.

Özel gösteriminde izleyenlerden tam not alan dizi, 14 Haziran’da Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında aynı anda 6 bölümüyle birden yayında olacak. İzleyenlere mistik bir dünyanın perde arkasında yaşananları anlatan ‘Arayış’, metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan’ın, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşmasını ve tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan’ın gizemli bir adam olan Tufan’ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılmasını konu alıyor.

Metafizik, mutluluk, varoluş ve aşk temalarını sorgulatacak orijinal dizi ‘Arayış’ 14 Haziran’da sadece Disney+’ta…