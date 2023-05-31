The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+, merakla beklenen yeni orjinal yerli yapımı ‘Aktris’ için geri sayım sona erdi. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı dizi bugün 8 bölümü birden hem Türkiye’de hem de dünyanın dört bir yanında yayına girdi.

Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nu başrollerinde buluşturan hikayesi ile kendisinden çok konuşturacak ‘Aktris’in oyuncu kadrosunda Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler yer alıyor.

Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğimiz; suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran orijinal dizi ‘Aktris’ Disney+’ta yayında…

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi