Disney+ Türkiye’de yayın hayatına başlamasının ardından, eğlence pazarlaması ve tasarımı alanlarında olağanüstü başarıları değerlendiren Promax Experience Europe 2023 Ödülleri’nde, yürüttüğü iki farklı kampanya ile finale kaldı.

Finale kalan kampanyalardan biri, Disney+’ın ünlüler üzerindeki etkisini anlatan “Disney+ Türkiye’de, etkisi her yerde! (Get The Feeling)” reklam serisi. Promax Experience Europe’ta finale kalan reklam filmleri çok sevilen üç oyuncu, Halit Ergenç, Cansu Dere ve Can Yaman’ın yer aldığı filmler.

Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden Promax Experience Europe 2023’ün diğer bir Disney+ finalisti ise markanın “Türkiye Lansmanı” kampanyası. Kampanyayı, National Geographic, Marvel ve Pixar’dan yapımların ikonik sahnelerinin Türkiye’de canlandırıldığı üç reklam filmi temsil ediyor.

Her yıl Avrupa eğlence pazarlamasının yaratıcı yeteneklerini bir araya getiren Promax, değerlendirmelerin ardından yılın en iyilerini 9-10 Mayıs tarihlerinde Amsterdam De Hallen Studio’s’ta ödüllendirecek.

Halit Ergenç’in yer aldığı Star Wars konseptli reklam filmine 2 ödül

Disney+ ayrıca 2022 Clio Entertainment Awards’tan da ödüllerle döndü. Halit Ergenç’in oynadığı “Star Wars” konseptli reklam filmi ile “Network Branding” kategorisinde “En İyi Teaser” ve “En İyi Özel Çekim Reklam Filmi” dallarında 2 gümüş ödüle layık görüldü.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi