Dişler çıkmaya başladığında fırçalama da başlamalı

Sütün kemikler ve dişler için faydalı olduğunu söyleyen uzmanlar, süt tozlarının sütle aynı içeriğe sahip olmadığı konusunda uyarıyor. Marketlerde satılan süt tozlarının içeriğinde glukoz bulunduğu için tam tersine dişlere zarar verdiğini belirten Çocuk Diş Hekimi Dr. Öğr. Üy. Şebnem N. Koçan, çiğ süt yerine pastörize ve UHT sütlerin tercih edilmesini öneriyor.

Gece yatmadan önce mutlaka dişlerin fırçalanması gerektiğine dikkat çeken Koçan, süt dişlerinin çıkmaya başlamasından itibaren fırçalanmaya başlanması gerektiğinin de altını çiziyor.

Üsküdar Diş Hastanesi Çocuk Diş Hekimi Dr. Öğr. Üy. Şebnem N. Koçan, sütün diş sağlığına etkisine değinerek, süt ve süt tozları hakkında bilgi verdi. Koçan, ilk dişlerin çıkmaya başlamasından itibaren diş bakımının nasıl yapılması gerektiğine dair de açıklamalarda bulundu.

Süt tozlarının dişlere bir yararı bulunmaz

Marketlerde satılan süt tozlarının gerçek süt tozu olmadığının altını çizerek sözlerine başlayan Çocuk Diş Hekimi Dr. Öğr. Üy. Şebnem N. Koçan, “Süt tozları sütün farklı yöntemlerle buharlaştırılarak toz elde edilmesi ile yapılıyor. Süt tozunun kullanım amacı, sütün taşınmasının kolaylaştırılması, saklama süresinin uzatılmasıdır. Gerçek süt tozlarının besin değerleri süte yakındır. Süt, kemikler ve dişler için çok faydalı. Ancak marketlerde satılan ve kahvenin içine koyduklarımızın besin değerleri çok farklı. Bu süt tozlarının dişlere bir yararı bulunmaz. İçeriğinde kalsiyum, çeşitli mineraller, vitaminler ve sütün içinde bulunan yararlı malzemelerin çoğu yok. İçeriğinde glukoz bulunduğu için tam tersi dişlere zararı vardır.” şeklinde konuştu.

Kaynatılan sütün besin değeri düşüyor

Çiğ sütlerin daha uzun ömürlü olması için içine karbonat ya da soda koyulduğunu kaydeden Koçan, “Maliyeti düşürmek için su ekliyorlar. Ayrıca evde sterilize etmek için çiğ sütler kaynatılıyor. Kaynatıldığı zaman sütün besin değeri düşüyor. Bu nedenle pastörize ve UHT sütleri daha çok tercih etmeliyiz.” dedi.

Bebeklerde ilk altı aylık dönemde sadece anne sütü tüketilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Koçan, “Ardından yavaş yavaş ek gıdalara geçilebilir. Önce püre halinde gıdalar ardından katı gıdalara geçilebilir. İnek sütünün tüketimine bir seneden sonra başlanabilir.” ifadelerini kullandı.

Dişte kalan süt çürük oluşturabilir

“Çocuklarda süt tüketimini gece yatmadan bir saat önce tavsiye ediyoruz.” diyen Dr. Öğr. Üy. Şebnem N. Koçan, bu sayede çocukların uykuya kolay geçebileceklerini söyledi. Ancak gece yatmadan önce dişlerin fırçalanması, fırçaladıktan sonra su dahil hiçbir şeyin tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Koçan, “Aksi taktirde dişte kalan süt birikintileri çürük oluşturur. Buna çok dikkat etmek gerekir.” dedi.

Dişler çıkmaya başladığında fırçalama da başlamalı

Süt dişlerinin ilk 6 aylık dönemde çıkmaya başladığını ve 6 aylık süreç sonrası dişlerin fırçalanmaya başlanması gerektiğini ifade eden Koçan, “İlk diş fırçası silikon parmağa takılan diş fırçaları olabilir. Bazı çocuklarda fırçaları ısırma eğilimi görülebiliyor. Bu durumlarda 0-3 yaş arası, sapı geniş, bebeğin eliyle rahatça kavrayabileceği, başlığı küçük, ekstra yumuşak özellikli diş fırçası seçilmeli. Yaş grubuna uygun, yutmasında sakınca olmayacak diş macunları öneriyoruz. 3 yaşından küçük çocuklarda pirinç tanesi boyutunda, 3-6 yaş yaş aralığındaki çocuklarda bezelye büyüklüğünde, 6 yaş üstündeki çocuklarda da fırçanın genişliğine göre macun kullanılabilir.” diye konuştu.

Gece yatmadan önce mutlaka dişler fırçalanmalı

Günde iki kez dişlerin fırçalanması gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üy. Şebnem N. Koçan, birinin mutlaka gece yatmadan önce olması gerektiğine vurgu yaptı. Dişlerin gece yatmadan önce fırçalanmasının ardından yiyecek içecek tüketilmemesini gerektiğini kaydeden Koçan sözlerini şöyle tamamladı:

“Gece ağızda tükürük akışı neredeyse yoktur. Besinler dişin üzerinde birikir ve aktif bir şekilde çürük oluşturur. İkinci fırçalama da sabah tercih edilir. Sabah diş fırçalaması yapılması önerilir.