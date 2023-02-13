Yardım için bağışlanan montun cebinden çıkanları sahibine geri gönderdi

Çadır üreticileri deprem bölgesi için yoğun mesai yapıyor

Baha ve Poyraz arama-kurtarma ekiplerinin "gözü" oldu

Kazakistan’da Türkiye’deki depremzedeler için toplanan yardım 2,8 milyon doları aştı

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Sahada 9 bin 247 yabancı personelin bulunduğu vurgulanan paylaşımda, ekip gönderilmesi beklenen ülke sayısının 5, gelecek yabancı personel sayısının ise 860 olduğu aktarıldı.

Paylaşımda, 100 ülkenin yardım teklifinde bulunduğu, 80 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından, deprem bölgelerine yurt dışından gelen arama, kurtarma ve yardım ekiplerine ilişkin son durumu paylaştı.