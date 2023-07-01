Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı öncesi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(Fidan ve Farhan telefon görüşmesi) Görüşmede, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin olarak yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıkları ve İslam düşmanlığıyla birlikte mücadele edilmesi ayrıca bölgesel konularda işbirliği hususları ele alındı.