Karadağ’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ-Türk Ticaret Odası açılışında konuştu. Bakan Fidan, " "Karadağ-Türk Ticaret Odasının faaliyete geçmesi, bu güzel ülkeyle ikili ticari ve yatırım ilişkilerimizin gücüne güç katacaktır" ifadelerini kullandı.

"Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi vesilesiyle geldiğim dost ve müttefik Karadağ'da sizlerle buluşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını getirdim." diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Karadağ ile tarihi, insani, siyasi ve kültürel bağlara sahibiz. Bu güçlü bağlar, ekonomi alanında da her geçen gün derinleşmektedir. Karadağ, stratejik konumuyla, altyapısıyla ve turizm potansiyeliyle Adriyatik Denizine açılan coğrafi ve lojistik bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Nitekim Türk sermayeli yatırımların toplam tutarı 344 milyon euroya ulaşmıştır. Doğrudan yabancı yatırımlar bakımından Karadağ'da en üst sıralarda bulunmaktayız." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sivil havacılık alanında da iş birliğimizi derinleştiriyoruz." diyerek Karadağ ve Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlendiğini vurguladı. Fidan, "Haftalık seferlerini 14'ten 17'ye çıkaran Türk Hava Yolları, 100 binden fazla üçüncü ülke turistini Karadağ'a taşımaktadır. Pegasus Hava Yolları da 19 Temmuzda seferlere başlayacak." açıklamasında bulundu.