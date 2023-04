Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatanını, milletini seven siyasetçiler, liderler ve onların dava arkadaşları ve siyasi partilerimiz memleket sevdasıyla bir çatı altında birleşmişlerdir. İnşallah Cumhur İttifakı olarak biz sadece önümüzdeki seçimleri kazanmayacağız ama cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, Türkiye yüzyılı, Türk'ün asrı ve Türk dünyasının asrı yapmak için çalışacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Burmalı Mahallesi'ndeki AK Parti Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı anlayışıyla Afyonkarahisar'da tüm siyasi çalışmaların organizasyonunu yapacağını ve koordine edeceğini söyledi.

Milletvekili aday listelerinin belirlendiği ilk akşamda Afyonkarahisar'da bulunduklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Her ne kadar Antalya'dan aday olsak da başta Afyonkarahisar ve bölge illerimiz olmak üzere her yerde, tüm illerimizde, mümkün olan illerimizde, Ankara seçim koordinasyon merkezimizin gönderdiği her yerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Afyonkarahisar'ımıza da inşallah tekrar geleceğiz. Seçim listelerinin, adaylarımızın Afyonkarahisar'ımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Elbette birçok aday adayımız vardı. Sadece AK Parti'den 6 binden fazla aday adayı vardı. Bir liste yapılacaktı. Epeyce de zorlandıklarını biliyorum. Genel merkezde gece gündüz Cumhurbaşkanımızın başkanlığında sabah sahurlara kadar arkadaşlarımız çalıştılar. Bazı arkadaşlarımız listeye girdi, bazıları da giremedi. Ama ben biliyorum ki listeye giremeyen arkadaşlarımız da adaylıklarını, tarafını belli etmek ve dava insanı olduğunu göstermek için adaylık başvurusu yapmıştır."

"Vizyonumuz ve hedefimiz bellidir"

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte başlattığı ve inisiyatif aldığı bir ittifak olduğunu vurguladı.

Daha sonra BBP'nin ittifaka katıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Şimdi yeni partilerle beraber, ilk başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere Cumhur İttifakımız daha da güçlenmiştir. Vatanını, milletini seven siyasetçiler, liderler ve onların dava arkadaşları ve siyasi partilerimiz memleket sevdasıyla bir çatı altında birleşmişlerdir. İnşallah Cumhur İttifakı olarak biz sadece önümüzdeki seçimleri kazanmayacağız ama cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, Türkiye yüzyılı, Türk'ün asrı ve Türk dünyasının asrı yapmak için çalışacağız. Vizyonumuz ve hedefimiz bellidir. Gururla cumhuriyetimizin ilk asrını ve yüzyılını tamamladık. Bu sene cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağız. Diğer taraftan bakanlığını yaptığım Hariciye Teşkilatı'mızın temellerinin atılışının da 500. yılını bu sene kutluyoruz. 500 yıl önce 'reisülküttaplık' adı altında ecdadımız hariciye teşkilatının temellerini atmıştır. Köklü bir devlet ve hariciye geleneği derken laf olsun diye söylemiyoruz. 500 yıllık bir geçmişten bu yana dünyada, diplomaside attığımız adımlarla, ecdadımızın hamleleriyle, cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana yaptığımız hamlelerle bir marka olmuş bir milletiz ve devletiz."(AA)