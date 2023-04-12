Çavuşoğlu, Bulgaristan'da gerçekleşen 2 Nisan seçimlerinin ardından istikrarlı bir hükümetin kurulması temennisini dile getirdi. Bakan, Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Şumnu'ya bağlı Kaolinovo (Bohçalar) kasabasındaki şehitler anıtına çelenk koyarak, Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman toplulukların temsilcisi olan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasında, Bulgaristan Türklerinin özgürlük mücadelesinin sadece Bulgaristan'da değil, Doğu Avrupa demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığına dikkat çekti. Ayrıca, Bulgaristan'ın bugün Avrupa Birliği'nin (AB) önemli bir üyesi olduğunu ve Türkiye'ye de her zaman destek verdiğini belirtti.

Bakan, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin çok boyutlu ve her alanda geliştiğini vurgulayarak, iki ülkenin dost, komşu ve müttefik olarak İslam düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının artışını durdurabilecek güçte olduğunu ifade etti.

Kaynak:AA