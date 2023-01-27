Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınarken "Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduklarını" vurguladı.

Çavuşoğlu, saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

"Azerbaycan, hiçbir zaman yalnız değildir"

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan, hiçbir zaman yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine Bakü saatiyle 08.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.