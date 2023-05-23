Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:

Milletin İradesi Başımızın Üstünde

Milletin iradesi başımızın üstünde. Milletimizin verdiği karar saygı duymak zorundayız. İlginç bir seçim süreci oldu, kampanya süreci dar bir zamana sıkıştırıldı. Bunun bir bölümünde diploması için Ankara ve Moskova'ya gittik. Genelde sahadaydık, komşu illerimize de gittik. Kampanya dönemi dar olduğu için istediğimiz çalışmaları yapamadık. İlk turda Cumhurbaşkanımıza oy vermeyen insanlara ulaşıyoruz, onlar da istikrarlı yönetim için bu dönem cumhurbaşkanımıza oy verecekler. İlk turda İnce ve Oğan'a oy verenlerden cumhurbaşkanımıza oy verme eğilimi gördük. Sağ-sol farklı görüşten olsalarda vatanını seven insanlar. İlk turda %49,5 dünyada her liderin hayal bile edemeyeceği bir rakamdır. Sonuç itibariyle halk teveccühünü gösterdi ama ikinci turda görülüyor ki Cumhurbaşkanı’mızın oyu %56’nın üzerinde olacak.

Sinan Oğan Tarafını Belli Etti

Sinan Oğan’ın 3 seçeneği vardı, pazarlık yapmadı. Tüm bu gelişmeler karşısında duyarsız kalmayarak tarafını belli etti, bunun için insan linç edilir mi? Bugün Sinan Oğan’ı linç edenler ‘Kılıçdaroğlu’na destek veriyorum’ deseydi, linç etmezlerdi. Biz eleştirebiliriz ama linç etmiyoruz. Madem böyle bir kötü arkadaştı ama sayın Kılıçdaroğlu neden desteğini istedi?

Bizde Her Zaman Demokrasi Vardı

Kimseye mahalle baskısı yapmıyoruz, yapamayız, doğru da değil. Biz 85 milyonu kucaklamak istiyoruz. %88 katılım demokrasimizin zenginliği, gurur duyuyoruz. En çok eleştirenler bile ‘Türkiye’de demokrasi varmış’ demeye başladı, oysa bizde her zaman vardı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ