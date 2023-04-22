PRİZREN (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı törenine katılmak üzere geldiği Kosova'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren ve Mamuşa'ya ziyarette bulundu.

Prizren'de Kosova Demokratik Türk Partisini (KDTP) ziyaret eden Bozay, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü.

Bozay, Sultan Murat Kışlası'nda konuşlu, ülkedeki NATO Barış Gücü kapsamında görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ve Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğunu da ziyaret etti.

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'yı ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bozay, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile görüştü ve karşılamaya gelen vatandaşlarla bayramlaştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Prizren ve Mamuşa ziyaretleri öncesinde Birinci Kosova Savaşı'ndan sonra savaş meydanını gezerken şehit edilen Sultan I. Murad Hüdavendigar'ın başkent Priştine yakınındaki türbesini de ziyaret etti.

Bozay'a ziyaretlerinde, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı eşlik etti.