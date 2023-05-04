Özel Mesajlarda İlgili Gruplar Oluşturun: Discord'da özel mesajlarınızı ilgili gruplara göre düzenleyebilirsiniz. Bu sayede her konuşmanızı ayrı ayrı takip etmek yerine, ilgilendiğiniz konulara göre gruplandırarak daha düzenli bir iletişim sağlayabilirsiniz.

Metin Kanallarında Anlamsız Mesajları Engelleme: Discord'da metin kanallarında istenmeyen veya anlamsız mesajları engellemek için sunucu ayarlarından "Spam Koruması" özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu sayede, sunucunuzda düzeni ve iletişimi koruyabilirsiniz.

Kullanıcıları Etiketleme: Discord'da kullanıcıları etiketleyerek onların dikkatini çekebilir ve direkt olarak kendilerine hitap edebilirsiniz. Bunu yapmak için "@" sembolünü kullanarak kullanıcının adını yazarak etiketleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. TikTok'tan dezenformasyonla mücadele için yeni adımlar

Karanlık Mod: Discord, kullanıcılarına karanlık mod özelliği sunmaktadır. Bu özellik sayesinde, özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanırken göz yorgunluğunu önleyebilirsiniz. Karanlık modu etkinleştirmek için kullanıcı ayarlarından "Görünüm" sekmesine tıklayarak "Karanlık" seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır.

Özel Sunucu URL'si Oluşturma: Discord, sunucu sahiplerine özel bir sunucu URL'si oluşturma imkanı sunmaktadır. Bu sayede, sunucunuza katılacak kişilere daha kolay ve hızlı bir şekilde davetiye gönderebilirsiniz. Özel URL oluşturmak için sunucu ayarlarından "Davetler" sekmesine tıklayarak, "Özel URL Oluştur" seçeneğini kullanabilirsiniz.

Ses Kalitesini Artırma: Discord'da ses kalitesini artırmak istiyorsanız, kullanıcı ayarlarından "Ses ve Video" sekmesine tıklayarak, "Ses Kalitesi" seçeneğini kullanarak kaliteyi yükseltebilirsiniz.

Otomatik Oynatma Özelliğini Devre Dışıırakma: Discord'da otomatik oynatma özelliği, bazen istenmeyen videoların veya ses dosyalarının oynatılmasına sebep olabilir. Bu özelliği devre dışı bırakarak, sadece istediğiniz içerikleri oynatabilirsiniz. Kullanıcı ayarlarından "Metin ve Görsel" sekmesine giderek "Otomatik Oynatmayı Devre Dışı Bırak" seçeneğini işaretleyin.

Başlatıcıyı Özelleştirme: Discord başlatıcısını özelleştirmek için, kullanıcı ayarlarından "Görünüm" sekmesine giderek "Başlatıcıyı Özelleştir" seçeneğini kullanabilirsiniz. Burada, başlatıcıyı kendi zevkinize göre değiştirebilir ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Emoji Kısayolları: Discord, kullanıcılarına özel emoji kısayolları sunmaktadır. Bu kısayollar sayesinde, daha hızlı ve kolay bir şekilde emojileri kullanarak iletişim kurabilirsiniz. Emoji kısayollarını öğrenmek için, metin kanallarında ":" sembolünü kullanarak emoji adını yazarak ve ardından "Tab" tuşuna basarak kullanabilirsiniz.