Diş fırçalamak, her gün düzenli olarak ağız temizliği için yaptığımız bir ihtiyaçtır. Oruç tutarken de diş fırçalama hissiyatı hisseden vatandaşlar, Diyanet üzerinden oruçlarının bozulup bozulmayacağını araştırıyor. Peki, diş fırçalamak orucu bozar mı?

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur.

Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi