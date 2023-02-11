Beyazlatma işlemi iki şekilde uygulanır:

1. Ofis Bleaching: Klinik ortamında hekimin beyazlatıcı jeli ve bu jeli aktive eden ışık kaynağını uygulaması ile gerçekleştirilen ve 15’er dakikalık seanslarla toplamda yaklaşık 1 saat süren tedavi şeklidir. Uygulama sırasında diş etleriniz özel bir bariyer maddesi ile korunur ve beyazlatma jeli dişlerinize sürülerek ışık kaynağı ile aktive edilir. Uygulama sonrasında hassasiyet olmaması ve uygulanan beyazlığın korunması amacıyla hekiminiz çeşitli solüsyonlar verebilir ve özel diş macunları önerebilir.

2. Home Bleaching: Home bleaching diş beyazlatma işleminin klinik yerine evde yapıldığı yöntemdir. Ağızdan alınan basit bir ölçü ile kişiye özel plaklar hazırlanır. İçine beyazlatma jeli konulan plaklar dişin rengine göre günde 4 – 8 saat takılarak, ortalama 10 – 15 günde istenen beyazlama sağlanır.





Kullanım esnasında olabildiğince renklendirici ajanlardan (çay, kahve, sigara, şarap, tıbbi gargaralar vb.) uzak durulmalıdır. Renk kalıcılığı için ara ara işlemin tekrarı gerekebilir.Diş Beyazlatma tedavisinde Ofis ve Home Bleaching tedavilerinden istenilen biri uygulanabilir. Ancak beyazlığın kalıcılığı açısından en doğrusu bu iki tedavinin kombine uygulanmasıdır. Klinikte uygulanan tedavinin üzerine, verilen plakların evde kullanılması ile kombine bir tedavi elde edilmiş olur. Ayrıca hekiminizin verdiği beyazlatma içerikli özel macun ile de tedavinin kalıcılığı sağlanır.

Diş Beyazlatma işleminin zararı var mı?

Beyazlatma işlemi prosedüre hakim bir hekim tarafından yapıldığında zararsız ve çok etkili bir metoddur. Beyazlatma işlemi sırasında veya sonrasında hafif ya da orta şiddette bir hassasiyet şikayeti oluşabilir. Bu hassasiyet 1 – 2 gün arasında tamamen kaybolacaktır.

Diş beyazlatma uygulaması ile başka hangi tür renklenmeler giderilebilir ?

Doğuştan gelen renklenmeler

Uzun süre antibiyotik kullanımına bağlı renklenmeler

Aşırı flor alımına bağlı renklenmeler

Kanal tedavisi sonrasında oluşabilecek renklenmeler

Travma sonucu oluşabilecek renklenmeler

Yaşlılık sonucu oluşabilecek renklenmeler

Diş beyazlatma, diş yüzeyindeki lekeleri çıkarmakla aynı işlem midir?

Aynı işlem değildir. Bu lekeler dişin dış yüzeyindeki renklenmelerdir ve mekanik temizlikle çıkarılabilir. Eğer beyazlatma işlemi yapılacaksa dişin dış yüzeyindeki bu lekeler mutlaka beyazlatma işlemi öncesinde çıkarılmalıdır.

Diş beyazlatma sonrasında hangi tür gıdalardan uzak durulmalıdır?

Kahve, kola, çay ve şarap gibi renkli gıdaların tüketimi ve sigara kullanımı azaltılmalıdır.