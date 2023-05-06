Neden ! Türk milleti kendilerine bu kadar cefa çektiriyorlar hala anlam veremiyorum. Yahu biz Türkler, başka bir dünyadan mı geldik? Bizim soyumuz belli, atamız belli.. Bize Türk ismini kim verdi ?

Atam Göktürkler !!!

Tanrı yer ile gök arasında, Atam Bumin, İstemihan Kağan'ı yarattı. Neslimiz ; İlteriş Kutluğ Kağan , Bilge Kağan, Kapağan Kültiğin ile yürüdü de yürüdü bu zamana kadar geldik ,

Atam Selçuklular !!!

Sultan Alparslan, Melikşah, Sencerhan, Alaaddin Keykubat ...

Atam Osmanlılar !!!

Süleyman Şah , Ertuğrul Gazi, Osman Gazi , Orhan Gazi , Fatih Sultan Mehmet'e kadar..

Ne olduysa bu tarihten sonra oldu. Türk ırkımızı ve Türklüğümüzü unuttuk ?

Atam Yavuz Sultan Selim , halifelik uğruna ve Cihan hakimiyet hayali...

Arabistan, Mısır, Cezayir, Fas , İran, Irak fetihleri bütün geleneklerimiz ve Türklüğümüzü de talimar etti. İç içe bir dünyamız oldu, işte Ümmetci'lik kavramı o zaman başladı.

Arap milliyetçi alimler, biz Türkleri asimile etme gayret çabaları, gün geçtikçe damarlarımıza hatta beynimizin içine kadar girdi ve başardılar. Yüce İslam dinimizi yalan yanlış ve hurafeler ile bizleri korkuttular.

Araplar da okuma yazma olmadığı için insanlara öldürme de dahil ne söylediyseler kendileri gibi bizi de inandırdılar halbuki Yüce Allah öldürmeyi emretmediği gibi, kendi canını da alma yetkisi vermemiştir. İşte o günlerden beri Allah Allah diyerek insan öldürme niyetine girme cesareti de bundandır.

Teokrasi ile yönetmek anlayışı Osmanlı'da da hakim olmaya başladı. O kadar ayrı ayrı kavim olan insanları anca din sömürüsü ile bir arada tutabilirdiler.

Göktürkler zamanında kadının toplumdaki yeri, atalarımızın ne kadar modern bir toplum olduğunu da belli ediyor.( İlbilge Hatun idaresi )

İşte biz neydik ne olduk !!

Kardeşlerim ; Bizi uykumuzdan uyanmamızı sağlayan, Türklüğümüzü bize hatırlatan Kahraman Mustafa Kemal Atatürk'tür. O karanlık devrin sonunda ve Osmanlı'nın geriye kalan küllerinden Türkleri çıkararak yeniden Dünyaya deklare etti.

İki Başbuğ , BİLGE KAĞAN ve ATATÜRK , iki Türk adında devlet kurdu. Göktürk ve Türkiye..

Biz bu iki TÜRK devletini kuranlardan Göktürk'ün, geleneklerinden, ATATÜRK'ün de ilkelerinden gidersek, mutlu ve müreffeh bir ülke oluruz.

Bu özümüze geri dönmemiz ile Türklüğümüz ve devletimiz ilelebet payidar kalacaktır.

" Ey Türk Titre ve Kendine Dön " sözünün anlamı işte bunlardır.

Sevgi ve Sayılarımla.