Neden !  Türk milleti kendilerine bu kadar cefa çektiriyorlar hala anlam veremiyorum. Yahu biz Türkler, başka bir dünyadan mı geldik? Bizim soyumuz belli, atamız belli.. Bize Türk ismini kim verdi ? 

Atam Göktürkler  !!!

Tanrı yer ile gök arasında, Atam Bumin, İstemihan  Kağan'ı yarattı. Neslimiz ; İlteriş Kutluğ Kağan , Bilge Kağan, Kapağan Kültiğin ile yürüdü de yürüdü bu zamana kadar geldik , 

Atam Selçuklular !!!

Sultan Alparslan, Melikşah, Sencerhan, Alaaddin Keykubat ...

Atam Osmanlılar !!!

Süleyman Şah , Ertuğrul Gazi, Osman Gazi , Orhan Gazi , Fatih Sultan Mehmet'e kadar..

Ne olduysa bu tarihten sonra oldu. Türk ırkımızı ve Türklüğümüzü unuttuk ?

Atam Yavuz Sultan Selim , halifelik uğruna ve  Cihan hakimiyet hayali...

Arabistan, Mısır, Cezayir, Fas , İran, Irak fetihleri   bütün geleneklerimiz ve Türklüğümüzü de talimar etti. İç içe bir dünyamız oldu, işte Ümmetci'lik kavramı o zaman başladı.

Arap milliyetçi alimler, biz Türkleri asimile etme gayret çabaları, gün geçtikçe damarlarımıza hatta  beynimizin içine kadar girdi ve başardılar. Yüce İslam dinimizi yalan yanlış ve hurafeler ile bizleri  korkuttular.

Araplar da okuma yazma olmadığı için insanlara öldürme de dahil ne söylediyseler kendileri gibi bizi de  inandırdılar halbuki Yüce Allah öldürmeyi emretmediği gibi, kendi canını da alma yetkisi vermemiştir. İşte o günlerden beri Allah Allah diyerek insan öldürme niyetine girme cesareti de bundandır.

Teokrasi ile yönetmek anlayışı Osmanlı'da da hakim olmaya başladı. O kadar ayrı ayrı kavim olan  insanları anca din sömürüsü ile bir arada tutabilirdiler.

Göktürkler zamanında kadının toplumdaki yeri, atalarımızın ne kadar modern bir toplum olduğunu da belli ediyor.( İlbilge Hatun idaresi )

 İşte biz neydik ne olduk !!

Kardeşlerim ;  Bizi  uykumuzdan uyanmamızı sağlayan, Türklüğümüzü bize hatırlatan Kahraman Mustafa Kemal Atatürk'tür. O karanlık devrin sonunda ve Osmanlı'nın geriye kalan küllerinden Türkleri çıkararak  yeniden Dünyaya deklare  etti.

İki Başbuğ  , BİLGE KAĞAN ve ATATÜRK ,  iki Türk adında devlet kurdu. Göktürk ve Türkiye..

Biz bu iki TÜRK devletini  kuranlardan Göktürk'ün, geleneklerinden, ATATÜRK'ün de  ilkelerinden gidersek, mutlu ve müreffeh bir ülke oluruz. 

Bu özümüze geri dönmemiz ile Türklüğümüz ve devletimiz  ilelebet payidar kalacaktır.

" Ey Türk Titre ve Kendine Dön " sözünün anlamı işte bunlardır.

Sevgi ve Sayılarımla.