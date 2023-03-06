1980 yılında İstanbul’da doğan Diren Polatoğulları aslen Tuncelilidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol almıştır. Bunlar arasında Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar’a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi projeler bulunmaktadır. Kırmızı Oda ile Yalı Çapkını dizilerindeki performanslarıyla da dikkat çekmiştir.

FİLMOGRAFİ:

Televizyon

2009: Kurtlar Vadisi Pusu

2011: Üsküdar’a Giderken

2012: Karadayı

2012: Son

2013: Kaçak Kulaksız

2014: Eski Hikaye

2015: Maral: En Güzel Hikayem

2015: Komedi Türkiye

2016: Hayat Şarkısı

2017-2018: Şevkat Yerimdar

2018: Bir Umut Yeter

2019: Bir Aile Hikayesi

2020: Kuruluş Osman

2020: Arıza

2021: Kırmızı Oda

2021-2022: Üç Kuruş

2022: Yalı Çapkını

Sinema

2010: Saklı Hayatlar

2011: Aşk ve Devrim

2011: Bir Ses Böler Geceyi

2012: Kurtuluş Son Durak

2015: Kırık Kalpler Bankası

2016: Küçük Esnaf

2022: Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit

Program

2022: Yeni Nesil Talk Show (Kendisi)

instagram