1980 yılında İstanbul’da doğan Diren Polatoğulları aslen Tuncelilidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol almıştır. Bunlar arasında Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar’a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi projeler bulunmaktadır. Kırmızı Oda ile Yalı Çapkını dizilerindeki performanslarıyla da dikkat çekmiştir.
FİLMOGRAFİ:
Televizyon
2009: Kurtlar Vadisi Pusu
2011: Üsküdar’a Giderken
2012: Karadayı
2012: Son
2013: Kaçak Kulaksız
2014: Eski Hikaye
2015: Maral: En Güzel Hikayem
2015: Komedi Türkiye
2016: Hayat Şarkısı
2017-2018: Şevkat Yerimdar
2018: Bir Umut Yeter
2019: Bir Aile Hikayesi
2020: Kuruluş Osman
2020: Arıza
2021: Kırmızı Oda
2021-2022: Üç Kuruş
2022: Yalı Çapkını
Sinema
2010: Saklı Hayatlar
2011: Aşk ve Devrim
2011: Bir Ses Böler Geceyi
2012: Kurtuluş Son Durak
2015: Kırık Kalpler Bankası
2016: Küçük Esnaf
2022: Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit
Program
2022: Yeni Nesil Talk Show (Kendisi)