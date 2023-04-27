Seçime az kaldı…

Hem anket şirketleri hem seçmenler şaşkın ve tedirgin…

Şaşkın, Kılıçdaroğlu’nun her seçim vaadi AKP’nin seçim manifestosunda “Türkiye’nin 100 yılı vaadi” olarak yazılmış…

Seçmen bu vaatleri hatırlıyor, ama Kılıçdaroğlu’nun, kaynağını tam açıklayamadığı dış kaynaklar konusunda endişeli.

Elbette bir 418 milyar dolar var…

İktidar suskun, 5 trilyoner çetesi endişeli…

Muhalefetin ortakları sessiz…

Cumhurbaşkanlığı hükümeti ilk kurulduğunda Erdoğan 128 milyar nerde” sorusuyla terletiliyordu.

Erdoğan önce” yok öyle bir şey” dedi sonra “yatırmalarda harcandı “dedi ama hangi yatırımlar olduğu konusunda bilgi veremedi.

Yol Köprü yatırımları ise onu vatandaş kendi cebinden ödeyerek yaptırdı.

Zaman geçti ve seçim yaklaştı “Balık hafızalı muhalefet” 128 milyarı unuttu şimdi 418 milyarı geri getireceğiz demeye başladı.

Seçmen bu vaade biraz mesafeli…

Seçmenin buna aklı ermiyor, Kılıçdaroğlu’da bu konuda doyurucu bir açıklama yapamıyor.

Yani her şey havada…

Ama bir gerçek var; seçmen AKP “Ben yaptım devasa hizmet dediği yatırımlardan” pek memnun değil…

Yavuz Sultan Selim’den geçmek adeta zorunlu…

İstanbul - Ankara veya İstanbul- İzmir yoluna çıkan bir vatandaş akaryakıt parasından çok yol haracı ödüyor…

Şehir hastanelerine girmek ve çıkmak bir dert çünkü şehirlerden kilometrelerce uzakta…

Bir de kocaman kocaman binalar ne nerede bulabilene aşk olsun.

Elbette tüm bunlar seçimlerde oy sandığına yansıyacak…

14 Mayıs gecesi çok büyük bir sürprizle karşılaşabiliriz…

Bir “dip dalgası” siyasetin tüm çehresini değiştirebilir…

Bunu fark eden iktidar Millet İttifakı’na karşı “İnce formülünü” ortaya sürdü…

Eğer İnce’yi destekleyen seçmen seçimi ikinci tura bırakırsa işler iyice karışacak.

Çünkü ikinci turda 50 bin çok genç seçmen siyasi, arenaya çıkacak ve ilk kez oy kullanacak.

Ayrıca, dedikodular muhtelif vatandaş şimdi “FETO’nün ölülere bile oy kullandırın” fetvasını hatırlatıyor ve depremin buna olanak sağladığını söylüyor…

Ancak seçim sonrası asıl büyük sorunlar başlayacak…

İktidar kazansa da kaybetse de tartışmanın boyutu bizleri üzecek düzeye ulaşabilir…

Milletin ağzı torba değil ki büzesin…

Bazı bakanların fetvaların da bu işi körüklüyor…

Bu seçimde tek ve umut bir dip dalgası…

Yoksa yandı gülüm keten helva..