İsmailağa C emaat i’ n i tanırım…

Hatta, rahmetli Mahmut Ustaosmanoğlu ile birlikte (sadece ikimiz ) Ankara’ya özel seyahat te yapmıştım …

Aynı zamanda hemşerimdir…

Uzun yıllar Fatih’te İsmailağa Camii’ne yakın oturdum…

Vefatından yıllar öncesinde birlikte birkaç kez de özel so h betlerim olmuştur…

Siyasetle ilgili ağzında n bir dünya kelamı duymadım…

O’nun tek amacı, öncelikle müridlerinin İslamiyet’i tam yaşamasıydı…

Vaazlarında da siyasi bir kelam etmezdi…

Cübbeli denen kişi de onun “ rahle i tedrisi ”n den geçmişti…

Ben Cüb be li ’nin çocukluğunu bilirim…

Küçük yaşta elde ettiği şöhreti, maalesef zaaflarıyla silip attı…

Bu yüzden de Mahmud Hoca ’nın sağlığında “ aforoz ” edilmişti…

Nitekim, Mahmud Hoca ’nın yeğeni, uzantısı “ https://www.facebook.com/ watch/?v=524126036156620 ” olan videoda Cübbeli için neler söylüyor neler...

Çok iyi bildiğine inandığım dini bilgisini ne uğruna siyaset arenasında kullandığına şaşırıyorum…

Allah (cc) kimseyi şaşırtmasın!..

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Öyle vaazlar, öyle sohbetler (sohbet 2 kişinin karşılıklı konuşmasıyla olur) yapıyor ki, şaşırıp kalmamak mümkün değil…

İslamiyet’e destek olan bir kısım insanlarımızın, dini duygularını istismar ettiğine inandığım Cübbeli ’nin özellikle seçim arifesinde olduğumuz bugünlerde, uzantısı “ https://www.youtube.com/ watch?v=ynNxyR18eDw&ab_ channel=C%C3%BCbbeliAhmetHoca ” olan son sohbetinde, alenen karalama, yalan, iftira lar yapıyor…

Bunlar da yetmiyor, cemaatine kendisini evliyaymış olarak göstermeye çalışıyor…

Rüyalardan yola çıkıyor…

Bunları da “ Kadir Gecesi ”yle bütünleştirmeye çalışıyor!..

Bunlar da yetmiyor, “ deprem uzmanı ” olduğunu vurguluyor ve teyid alıyor!..

Allah (cc) bilir, ama gayya kuyusunun yoluna iyice girmiş…

Aklı, fikri “ tecavüz ” kelimesinde…

Utanmadan da, Mansur Yavaş için “ Nerene girsin SİHA’lar? Sivri yerinden mi korkuyorsun? ” diyor. Sözde din adamının saçmalıklarıyla dolu bu kışkırtma vaazı , onun yüzünü ortaya koyuyor…

Kışkırtıcı, halkı galeyana getir meye yönelik bu vaazı, mutlaka incelenmeye alınmalı gereken de yapılmalı!..

Cübbeli denen bu kişiyi de iyi tanırım…

Çıkar uğruna neler yaptı neler…

Jet Fadıl ’ın hırsızlıkların ı dini istismar ederek garip gurebanın soyulmasına neden oldu …

Yanmaz kefenler satarak, mütedeyyin halkımızı soydu…

Ona sorarsanız, kitaplarının telif hakkıyla yaşıyor…

Yalan ı da diz boyu…

Telif hakları bırakın yaşamasını, oturduğu villanın aidatını zor öder!..

Beni bu yönü ilgilendirmiyor…

Allah (cc) daha versin, ama hel â linden…

Helâl ve harama çok dikkat edersin ya…

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Bir de utanmadan, “ Wikipedia ”da Ahmet Mahmut Ünlü maddesinde, kendisini 37. sırada ki Mahmud Hoca ’dan sonra, “ Halid'îyyah tarikatında ve İsmailağa camiasında silsilesi ” sıralamasında kendisini 38. sıraya koymuş ya da koydurtmuş …

Buradan “ İsmailağa Cemaati ”ni uyarıyorum…

Şarlatanlığıyla ünlü “ Ünlü ”nün bu ilanını hemen önleyin…