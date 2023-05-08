İsmailağa Cemaati’ni tanırım…
Hatta, rahmetli Mahmut Ustaosmanoğlu ile birlikte (sadece ikimiz)Ankara’ya özel seyahatte yapmıştım…
Aynı zamanda hemşerimdir…
Uzun yıllar Fatih’te İsmailağa Camii’ne yakın oturdum…
Vefatından yıllar öncesinde birlikte birkaç kez de özel sohbetlerim olmuştur…
Siyasetle ilgili ağzından bir dünya kelamı duymadım…
O’nun tek amacı, öncelikle müridlerinin İslamiyet’i tam yaşamasıydı…
Vaazlarında da siyasi bir kelam etmezdi…
Cübbeli denen kişi de onun “rahlei tedrisi”nden geçmişti…
Ben Cübbeli’nin çocukluğunu bilirim…
Küçük yaşta elde ettiği şöhreti, maalesef zaaflarıyla silip attı…
Bu yüzden de Mahmud Hoca’nın sağlığında “aforoz” edilmişti…
Nitekim, Mahmud Hoca’nın yeğeni, uzantısı “https://www.facebook.com/
Çok iyi bildiğine inandığım dini bilgisini ne uğruna siyaset arenasında kullandığına şaşırıyorum…
Allah (cc) kimseyi şaşırtmasın!..
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Öyle vaazlar, öyle sohbetler (sohbet 2 kişinin karşılıklı konuşmasıyla olur) yapıyor ki, şaşırıp kalmamak mümkün değil…
İslamiyet’e destek olan bir kısım insanlarımızın, dini duygularını istismar ettiğine inandığım Cübbeli’nin özellikle seçim arifesinde olduğumuz bugünlerde, uzantısı “https://www.youtube.com/
Bunlar da yetmiyor, cemaatine kendisini evliyaymış olarak göstermeye çalışıyor…
Rüyalardan yola çıkıyor…
Bunları da “Kadir Gecesi”yle bütünleştirmeye çalışıyor!..
Bunlar da yetmiyor, “deprem uzmanı” olduğunu vurguluyor ve teyid alıyor!..
Allah (cc) bilir, ama gayya kuyusunun yoluna iyice girmiş…
Aklı, fikri “tecavüz” kelimesinde…
Utanmadan da, Mansur Yavaş için “Nerene girsin SİHA’lar? Sivri yerinden mi korkuyorsun?” diyor. Sözde din adamının saçmalıklarıyla dolu bu kışkırtma vaazı, onun yüzünü ortaya koyuyor…
Kışkırtıcı, halkı galeyana getirmeye yönelik bu vaazı, mutlaka incelenmeye alınmalı gereken de yapılmalı!..
Cübbeli denen bu kişiyi de iyi tanırım…
Çıkar uğruna neler yaptı neler…
Jet Fadıl’ın hırsızlıklarını dini istismar ederek garip gurebanın soyulmasına neden oldu…
Yanmaz kefenler satarak, mütedeyyin halkımızı soydu…
Ona sorarsanız, kitaplarının telif hakkıyla yaşıyor…
Yalanı da diz boyu…
Telif hakları bırakın yaşamasını, oturduğu villanın aidatını zor öder!..
Beni bu yönü ilgilendirmiyor…
Allah (cc) daha versin, ama helâlinden…
Helâl ve harama çok dikkat edersin ya…
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Bir de utanmadan, “Wikipedia”da Ahmet Mahmut Ünlü maddesinde, kendisini 37. sıradaki Mahmud Hoca’dan sonra, “Halid'îyyah tarikatında ve İsmailağa camiasında silsilesi” sıralamasında kendisini 38. sıraya koymuş ya da koydurtmuş…
Buradan “İsmailağa Cemaati”ni uyarıyorum…
Şarlatanlığıyla ünlü “Ünlü”nün bu ilanını hemen önleyin…
Bu durum gerçek şeyhinize hakarettir!..