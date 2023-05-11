Pürüzsüz Dil: Pürüzsüz bir dil genellikle “B12” ve “folat” eksikliğini gösterir. Dilin bu durumda olduğu diğer bir durum ise glossittir. Glossitte dil iltihaplanır ve genellikle papillaların yokluğu gözlenir. Pürüzsüz ve soluk renkli bir dil ise kanda hemoglobin eksikliğini gösterebilir bu da demir eksikliğinin bir işaretidir. Ateş ile birlikte kırmızı bir şişmiş dil Kawasaki hastalığı veya kızıl ile ilişkilendirilmiştir.

Harita Dil: Bu durumun adı dilin yüzeyindeki harita benzeri desenden gelir. Dil üzerinde gelişen düzensiz kırmızı lekeler grimsi-beyaz bir sınır ile çevrilidir. Harita dili genellikle kroniktir ve oluşan yamalar oluşup kaybolabilir ve sık sık boyutu ve şekli değişebilir. Bu yamalar üzerinde artık papillalar görülmez. Bu durum zararsızdır ve vücudun içindeki herhangi bir bozukluğa işaret etmez.

Çatlak Dil: Dil yüzeyinde belirgin çatlaklar oluşur. Birden fazla çatlak geliştiğinde dil daha kırışık görünür. Çatlak dili, yine belirgin bir hastalıkla ilişkili endişelenecek bir durum değildir. Bu doğuştan gelen kusurdur ve çatlaklar geçen yaş ile belirgin hale gelir. Ancak bazı durumlarda beslenme yetersizliği nedeniyle de oluşabilir. Kişi yaşlandıkça çatlaklar derinleşir. Gıda parçaları özellikle baharatlı ve tuzlu gıdalar bu çatlaklar içinde sıkışıp kalır ve yanma hissi oluşturur. Ayrıca bakteriler için yaşam alanları oluşturup enfeksiyonlara ve kötü ağız kokusuna zemin hazırlar.

Kuru Dil: Kuru bir dil genellikle şişmiş tükrük bezleri nedeniyle, yetersiz tükrük üretimini gösterir. Bu durum genellikle stress nedeniyle ortaya çıksa da tükrük kanalındaki taşlara bağlı gelişen tükrük bezi enfeksiyonu nedeniyle de gelişebilir.

Kırmızı Noktalar: Yükselmiş kırmızı noktalar dil yüzeyine yakın kılcal damarlarda hasar olabileceğini gösterir. Sıcak gıdalar ve içecekler bu hassas kılcal damarların açılıp kırmızı noktalar oluşturmasını sağlarlar. Kapiller kırılganlığı azaltmak için en basit çözüm C vitaminidir. C vitamini, kılcal damarların duvarları güçlendirmek için anahtar bir rol oynar. Bu dil üzerinde kılcal damarların kırılması önlemek için yardımcı olabilir.

Beyaz Dil: Düşük bağışıklık sisteminin bir göstergesi olabilir. Bu, cildinizde, mukoza zarlarında ve vücudunuzda doğal olarak bulunan bakteri ve mantarlarla ilgili her şeye sahiptir. Genellikle, bu bakteri ve mantarlar vücudunuzda uyum içinde yaşar. Ancak bağışıklık sisteminiz düşükse aralarındaki denge bozulabilir ve bu da dilinizin beyazlamasına neden olur.

Ülserler: Dil altında ağrılı beyaz ülserler görülebilir. Kesin nedeni tespit edilemese de stres, temel besin maddelerinin eksiklikleri gibi bazı risk faktörleriyle ilişkilidir. Aftlara benzerler ve karışabilirler.

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