

ALİ BİÇİM



BOMBA GİBİ GELİYORUZ



Sosyal medyada ürettiği içeriklerle geniş bir hayran ve izleyici kitlesine sahip olan Ali Biçim, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Başarılı Youtuber, yakın arkadaşı Can Güneş ile birlikte yemek yiyip kısa bir alışveriş turu yaptı. Yanına gelen sevenlerini kırmayan Ali Biçim, sevenleriyle bir süre hatıra fotoğrafı çektirip, ayak üstü de olsa sohbet etti. Biçim, ‘’Deprem felaketi bizleri derinden etkiledi, yeni yeni birtakım çalışmalara başlıyoruz. Bomba gibi podcastler ile geliyoruz, podcastimizin ismi ‘’Soba’’, yakında yayında olacak’’ dedi. Şu an için dijital mi yoksa sinema mı henüz kestiremediklerini ve pandemi döneminde 1 sene ara verdikleri sinema çekimlerine de tekrar başladıklarını belirten Ali Biçim, projenin isminin henüz belli olmadığını belirtti.



EMEL AYAYDIN



DİŞÇİ RANDEVUSU



Cemiyet hayatının önemli isimlerinden İpekyol yönetim kurulu üyesi Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Sosyetik isim Ayaydın, ‘’Dişçi randevum vardı hızlıca halledip çıkış yapıyorum. Malum zor süreçlerden geçiyoruz ve bundan dolayı herkes gibi bizimde çok keyfimiz yok. " açıklamasında bulundu.