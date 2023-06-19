İlker Aksum, sevgilisi Dilay Ekmekçioğlu ile birlikte uzun süredir aşk yaşadığı ilişkisini evlilikle taçlandırdı. Sade bir düğün töreniyle birlikte ünlü çift, aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla evlilik yolculuğuna adım attı.

Uzun süredir birlikte olan ünlü çift, Harbiye Orduevi'nde gerçekleşen nikah töreniyle evlendi ve mutlu bir birliktelik kurdu.

Dilay Ekmekçioğlu ve İlker Aksum'un mutlu günlerinde, yakın arkadaşları ve aileleri de onlara eşlik etti ve nikah törenine katıldı. Sosyal medyada çiftin düğün fotoğrafları da paylaşıldı.