Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Babası Orhan Deniz, annesi Hale Temizyürek’tir. Liseler arası Tiyatro Yarışması’nda oyunculuk ödülü alan Dilan Çiçek Deniz, Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat Bölümün’e geçiş yapmıştır. Henüz 15 yaşındayken “Güneşi Annem Sandım” adlı bir şiir kitabı çıkarmıştır.

Tiyatro ve oyunculuktan hariç olarak bir süre modellik yapmıştır. 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmıştır ve 2. olmuştur. Ardından 2015 yılında Miami’de organize edilen Kainat Güzellik Yarışması’na katılarak Türkiye’yi temsil etmiştir.

İlk deneyimini Star TV’de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” adlı dizisinde “Ebru” karakterini canlandırarak yaşamıştır. 2015 yılında “Güneşin Kızları” dizisine dahil olarak “Elif” karakterine hayat vermiştir. İlk başrolünü ise 2016 yılında yayınlanan “Bodrum Masalı” isimli dizi ile yapmıştır.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİZİLERİ

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Ebru)

2015-2016 – Güneşin Kızları (Elif)

2016-2017 – Bodrum Masalı (Su Ergüven)

2017-2019 – Çukur (Sena Koçovalı)

2020 – Yarım Kalan Aşklar (Elif Urazoğlu)

2020-2021 – Alev Alev (Rüya Yıldırımlar)

DİLAN ÇİÇEK DENİZ FİLMLERİ

2013 – Balayı

2020 – Yarına Tek Bilet (Leyla)

2021 – Dışarda 5: Ölümden Beter (Nilay)

DİLAN ÇİÇEK REKLAM FİLMLERİ

2017 Nike

2018 Garanti BBVA

Avon Kendisi

2021 Magnum

DİLAN ÇİÇEK ÖDÜLLERİ

2014 Miss Turkey Türkiye İkinci Güzeli

2016 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Pantene Yıldızı Parlayanlar Bodrum Masalı

2018 Yeditepe Üniversitesi 6. Dilek Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu Çukur

2018 MGD 23. Altın Objektif Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

2018 8. İMK Sosyal Medya Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

2019 7. Elle Style Ödülleri – Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu

instagram