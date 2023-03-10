Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Babası Orhan Deniz, annesi Hale Temizyürek’tir. Liseler arası Tiyatro Yarışması’nda oyunculuk ödülü alan Dilan Çiçek Deniz, Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat Bölümün’e geçiş yapmıştır. Henüz 15 yaşındayken “Güneşi Annem Sandım” adlı bir şiir kitabı çıkarmıştır.
Tiyatro ve oyunculuktan hariç olarak bir süre modellik yapmıştır. 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmıştır ve 2. olmuştur. Ardından 2015 yılında Miami’de organize edilen Kainat Güzellik Yarışması’na katılarak Türkiye’yi temsil etmiştir.
İlk deneyimini Star TV’de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” adlı dizisinde “Ebru” karakterini canlandırarak yaşamıştır. 2015 yılında “Güneşin Kızları” dizisine dahil olarak “Elif” karakterine hayat vermiştir. İlk başrolünü ise 2016 yılında yayınlanan “Bodrum Masalı” isimli dizi ile yapmıştır.
DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİZİLERİ
2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Ebru)
2015-2016 – Güneşin Kızları (Elif)
2016-2017 – Bodrum Masalı (Su Ergüven)
2017-2019 – Çukur (Sena Koçovalı)
2020 – Yarım Kalan Aşklar (Elif Urazoğlu)
2020-2021 – Alev Alev (Rüya Yıldırımlar)
DİLAN ÇİÇEK DENİZ FİLMLERİ
2013 – Balayı
2020 – Yarına Tek Bilet (Leyla)
2021 – Dışarda 5: Ölümden Beter (Nilay)
DİLAN ÇİÇEK REKLAM FİLMLERİ
2017 Nike
2018 Garanti BBVA
Avon Kendisi
2021 Magnum
DİLAN ÇİÇEK ÖDÜLLERİ
2014 Miss Turkey Türkiye İkinci Güzeli
2016 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Pantene Yıldızı Parlayanlar Bodrum Masalı
2018 Yeditepe Üniversitesi 6. Dilek Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu Çukur
2018 MGD 23. Altın Objektif Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
2018 8. İMK Sosyal Medya Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu
2019 7. Elle Style Ödülleri – Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu