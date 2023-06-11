Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son zamanlarda estetik ameliyat yaptırdığı yönünde çıkan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Deniz, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, doğal güzelliğine güvendiğini ve herhangi bir estetik müdahaleye ihtiyaç duymadığını söyledi.

DİLAN ÇİÇEK ESTETİK İDDİALARINA FOTOĞRAFLI CEVAP

Son günlerde gündemde olan estetik iddialarına cevap veren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğraf paylaşarak "Vallahi bezdim" notunu düşerek cevap verdi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN HASTALIĞI NEDİR?

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, evinde yaşadığı bir kazada kapıya çarptı ve üçüncü kez omzu çıktı. Oyuncunun kolu askıya alınarak tedavi altına alındı. Dilan Çiçek Deniz, çocukluk döneminden beri hipermobilite hastası olduğu için özellikle dikkatli olması gerekiyor.