Dedem adına kayıtlı bir taşınmaz bulunup bulunmadığını öğrenmek istiyorsanız, doğru adrestesiniz. Bu yazıda sizlere, taşınmazlar üzerinde yapılan kayıtların nasıl sorgulanacağı hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca, toprak ağası olma ihtimalinizin olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Bu nedenle, taşınmazlar hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.

Taşınmaz Nedir?

Taşınmaz, üzerinde yer alan herhangi bir yapı olmadan, doğal veya yapay unsurlarla sınırlanmış olan arazi parçasıdır. Taşınmazlar, kişilerin sahip olduğu en temel mülkiyet haklarından biridir. Bu nedenle, taşınmazların kayıtları, devirleri ve diğer işlemleri oldukça önemlidir.

Taşınmaz Kayıtları Nasıl Sorgulanır?

Taşınmaz kayıtlarının sorgulanması için kullanılan en yaygın yöntem, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan e-Devlet Kapısı hizmetidir. Bu hizmet sayesinde, taşınmazlar üzerindeki kayıtları sorgulayabilir, tapu bilgilerine ulaşabilir ve diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, taşınmazlar hakkında bilgi almak isteyen kişiler, Tapu Sicil Müdürlüklerine başvurarak da kayıtları sorgulayabilirler. Bu yöntem, e-Devlet Kapısı hizmeti kullanılamadığında veya herhangi bir nedenle sorgulama yapılamadığında tercih edilebilir.

Dikkat Toprak Ağası Olabilirsiniz!

Taşınmazların kayıtlarının sorgulanması, toprak ağası olma ihtimalinizi de ortaya çıkarabilir. Eğer dedenize ait bir taşınmaz bulunuyorsa, bu taşınmazın devir işlemleri gibi işlemler için belli bir miktarda harç ödemeniz gerekebilir. Bu nedenle, taşınmazlar hakkında bilgi sahibi olmak, potansiyel bir maliyeti de göze almak anlamına gelir.

Dedem adına kayıtlı bir taşınmaz bulunup bulunmadığını öğrenmek için yapmanız gerekenler oldukça basittir. E-Devlet Kapısı hizmeti veya Tapu Sicil Müdürlükleri aracılığıyla taşınmaz kayıtlarını sorgulayabilirsiniz. Ancak, unutmamanız gereken bir şey var: toprak ağası olma ihtimaliniz. Bu nedenle, taşınmazlar hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.

Dedem adına kayıtlı bir taşınmaz olup olmadığını nasıl araştırabilirim?

Kanunî istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde bulunabilir. Tescilden önce hak sahibi olmuş kişiler de hakkın tescili için gerekli belgeleri ibraz ederek istemde bulunabilirler. Dolayısıyla, dedenizin mirasçısı olduğunuzu gösteren veraset belgesi ile birlikte Tapu Müdürlüğüne başvurmanız halinde dedenize ait taşınmaz olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Kadastro çalışmalarında itiraz ve dava süreçleri nasıldır?

*Taşınmaz ilgililerinin, olası hak kayıplarının önlenmesi için, kadastro çalışmaları sırasında; ilgilisi bulundukları taşınmazlarla ilgili ellerindeki tüm bilgi ve belgeleri (eski tapu kaydı, vergi kaydı, veraset belgesi, harici senet vs.) kadastro müdürlüğüne veya kadastro teknisyenliğine teslim etmeleri, sınırlandırma, ölçü ve tespit işlemleri sırasında hazır bulunmaları, yapılacak söz konusu işlemleri yakından takip ederek,

Varsa itirazlarını, kadastro çalışmalarının devamı süresince (ölçülmedik yer kalmadığına dair bitim tutanağı düzenleninceye kadar) kadastro müdürlüğüne veya kadastro teknisyenliğine yapmaları,

İtirazının sonucunu, kadastro sonuçlarının ilan edileceği 30 günlük askı ilanında takip etmeleri ve bu sonuca da varsa itirazlarını 30 günlük askı ilan süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmak suretiyle yapmaları,

Bu sürenin geçirilmesi durumunda ise, kadastro tespitlerinin kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıllık hak düşürücü süresi içinde mahallin hukuk mahkemelerinde genel hükümlere göre dava açmaları gerekmektedir.

Bir yerden kadastro geçti, yeniden (tekrar) kadastro geçebilir mi?

*3402 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin birinci fıkrası “Evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastrosu veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz. Bu gibi yerler ikinci bir defa kadastroya tabi tutulmuşsa, ikinci kadastro bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılır….” hükmündedir. Bu nedenle, kadastro gören yerin yeniden (ikinci kez) kadastrosunun yapılmasına yasal imkan bulunmamaktadır. (Kaynak: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü)