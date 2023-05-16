Covid’i atlattık, Dünya Sağlık Örgütü pandemin bittiğini resmen açıkladı. “Artık rahat bir nefes alabiliriz” diye düşünürken İngiltere’de yapılan bir araştırma bu hevesimizi kursağımızda bıraktı. Artık yeni korkulu rüyamız kanser…

Araştırma, Covid-19 döneminde kanser hastalığıyla ilgili gelişmelerin sekteye uğradığını ortaya koyarken, önümüzdeki yıllarda Avrupa'da kanser salgını görülme riskinin oldukça yüksek olduğunu ortaya çıkardı..

Bu arada, tüm dünyada 2019 yılında etkisini gösteren corona virüsü salgını nedeniyle 6,5 milyondan fazla kişi hayatını kaybettiği de ürküten bir rakam olarak ortaya çıktı.

Aslında kanser, pandemi sırasında da yaygındı anacak Covid nedeniyle teşhisinin zor olduğu bu nedenle salgının farkına varılamadığı açıklandı.

Pandemi sonrası Covid virüsünün etkisizleşmesiyle kanser tümörleri yeniden tespit edilmeye başlandı. Acil önlem alınmadığı takdirde Avrupa’nın bir “kanser salgını” ile karşı karşıya kalacağı konusunda uyarılar yapılıyor.

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, pandemi boyunca Covid-19’a odaklanıldığı için kanser alanındaki çalışmaların etkisini kaybettiğini ortaya çıkardı. Yayımlanan yeni raporda, pandeminin istenmeyen sonuçlarından birinin, kanser araştırmaları ve kanserli hastalar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler anlatıldı. Bu durumun da Avrupa’da kanser salgınına yol açabileceğine dikkat çekildi.

Rapora göre; pandemi boyunca kanserli iki hastadan birinin zamanında ameliyat veya kemoterapi almadığı ortaya çıktı. Bu durum, kanser salgının nedeni olarak gösteriliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ