Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bugün (Salı) Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Yarın İstanbul'da hava sıcaklığının 5 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.

60 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

MGM tarafından 16 il için turuncu kodlu ve 44 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KOD NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın; bugün İç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Batı ve Orta Akdeniz ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli yer yer fırtına, Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde hamleli tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz’de Salı gece saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de Çarşamba öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara bölgesinin bugün çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kaadar Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK

İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde bugün 15 derece, yarın 10 derece çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

DEPREM BÖLGESİNDE TOZ TAŞINIMI VE KUVVETLİ LODOS

Deprem Bölgesinde bugün öğleden sonra Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımının Şanlıurfa’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Adana'nın kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat), Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır’ da orta kuvvette (20-40 km/saat) esmesi bekleniyor. Toz taşınımı ve lodosun meydana getirebileceği hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.