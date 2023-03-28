- Siber güvenliğin liderleri uyarıyor: 2023 ve sonrasında siber suçlar cephesi genişlemeye devam edecek. Veri hırsızlığının çeşidi artacak. Tüm kurumların ve şirketlerin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yayınladığı BİGREHBER’e (Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi) sıkı uyumu ve sürekli standardı koruması bu nedenle çok önemli! Bir sabah bilgisayarınızı açtığınızda verileriniz kilitlendiğini anlatan sürpriz bir mesaj ya da uyarı yazısıyla karşılaşabilirsiniz. Yahut, siz çalışırken bir anda bir şeylerin yanlış gittiğini öğrenebilirsiniz. Dünyada her gün yüzlerce kurum, binlerce kişi bu senaryoyu ya da benzerini yaşıyor. Türkiye'de ise, birçok kuruluş gerekli güvenlik önlemlerini almadığı için verilerine erişemediklerini fark ediyorlar ya da yıllardır verileri aslında başkalarının da okuduğunu görüyorlar. Verileri kitlenenler, bilgilerini tekrar görebilmek için ciddi yüksek ödemeler yapmak zorunda kalabiliyorlar. FİDYE SUÇLARI AZALDI AMA SUÇ ÇEŞİTLERİ ARTTI Blok zincir analiz şirketi Chainalysis, 2022'de fidye yazılım saldırganlarının kurbanlarından zorla 456,8 milyon dolar aldığını tespit etti. Bu rakam, 2021'de 756 milyon dolardı. Bu fideyede yüzde 40 düşüşe işaret ediyor. Siber saldırganlar şimdi saldırı ve ödeme alma şekillerini çeşitlendirerek çalışmalarını sürdürüyor. Dünyda 70'ten fazla ülkede devlet kurumlarına, borsalara, finansal kurumlara ve sigorta ve siber güvenlik şirketlerine veri, yazılım, hizmetler ve araştırma sağlayan blok zinciri veri platformu olan Chainalysis tarafından yapılan araştırmalardaki yeni bulgularını paylaştığı raporunda, fidye yazılımı suçlarının 2022 yılında, 2021 yılına göre %40'ın üzerinde düştüğünü ve Siber korsanların yönlerini küçük küçük veri sızdırma çevirdiklerini anlatıyor. Eğer baştan güvenlik önlemlerinizi almadıysanız, sizin ya da bir çalışanınızın ilgi çekici bir reklam ya da linki tıklayarak veya bir yazılımı “bedava” kullanabilmek adına “Crack” yazılımlarını yüklemeye çalışırken fidye yazılımlarından birisini sisteminize ya da sunucularınıza yüklemiş olabilirsiniz. Bilmeden yüklediğiniz bu yazılımlar sisteminize sızmıştır bir kere. Artık verileriniz akmaya başlamış ya da kilitlenmiş olabilir. Devletlerin de fidye ödemelerini yasadışı sayması nedeniyle oluşan farkındalığa, Sigorta şirketlerinin fidye ve saldırı gibi durumları kapsamak için kapsamlı yedekleme ve bir dizi önlem almasını istemesinin önlemleri arttırdığının görüldüğü anlatılıyor. Bu nedenlerle siber suç çeteleri, ele geçirdikleri sistemlerde verileri şifrelemedikleri için anlaşılmıyor ve verilere sürekli erişimi elde tutuyorlar. Bu sayede ele geçirdikleri verileri parça parça servis ederek, küçük ama sürekli kazanç sağlıyorlar. Fortinet'in 2022 yılında yayınladığı “2022 Cloud Security Report” adlı raporunda benzersiz fidye yazılım suçlarının sayısının arttığını ortaya koymaktadır. Raporda; yapılan araştırmalar, siber suçun adının “veri sızdırma, fidye ya da farklı bir isim” hangi isim ile anılırsa anılsın, veri hırsızlığının çeşitliliğinin arttığını gösterdiği belirtiliyor. ÇÖZÜM BİGREHBER'E TAVİZSİZ UYUM Veri hırsızlığının çeşitlenerek artacağı gerçeğinin artık değişmez gerçek olduğunu vurgulayan Türkiye’nin dijital dönüşüm danışmanı BeyazNet CEO'su Fatih Zeyveli, Türkiye'nin bu konuda şanslı olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Veri hem en önemli değer, hem de mahremimiz. Dünyada veriyi korumak için birkaç standart var. Ancak, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yayınladığı, şimdilik kamu kurumları ve kritik sektörlerdeki şirketleri zorunlu kıldığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi (BİGREHBER) dünyanın en iyi standartlarından biri. Verimizi korumak istiyorsak, BİGREHBER uyumunun her kurum ve şirket için olmazsa olmaz altın standart haline getirmemiz gerekiyor. Bu standarda ulaşmak yeterli değil, sürekli bu standardı korumak ve geliştirmek gerekiyor.”