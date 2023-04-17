Ülkemizde şikayetler üzerine yapılan araştırmalarda 5 yaşından büyük, 150 bin km’nin altındaki 10 araçtan 4’ünün kilometresiyle oynandığı sonucuna ulaşıldığını hatırlatan şirket, tüketicilerin satın almayı düşündüğü ikinci el araçlarda belirli kontrolleri gerçekleştirerek mağduriyeti önleyebileceğine dikkat çekti. “Eğer ortalama 150 binin altında bir kilometreye rağmen farlarda sararma, kaputta, ön camda taş izleri bolsa, bu bile kilometreyle ilgili ipuçları verebilir.” ifadelerini kullanan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Koltuk döşemeleri, cam ve klima kumandaları, vites topuzu, direksiyon simidi, gibi detaylara mutlaka dikkat edin ve bir araç alırken araçtan önce sahibinin araca karşı tutumunu inceleyin. Şüphelendiğiniz takdirde mutlaka kurumsal bir ekspertiz noktasında kilometre tespiti yaptırın. Dolandırıcılar sayaç üzerinden ya da ABS beyninden gelen iletileri keserek kilometreyi düşürme yöntemine gidiyorlar.” dedi.

Seçim günlerinin ve bayramın yaklaşmasıyla ikinci el otomobil pazarının tekrar hareketlenmeye başladığı bugünlerde, dolandırıcılık vakalarının da artabileceğine karşı uyarıda bulunan Pilot Garage Oto Ekspertiz, araç satın alacaklara önemli tavsiyelerde bulundu. Piyasanın altında fiyatla satışa sunulan ve geçmişi belli olmayan araçlara karşı şüpheyle yaklaşılmasını tavsiye eden Pilot Garage, kozmetik ipuçlarının aracın genel durumu hakkında bilgi vereceğini belirtiyor. Koltuklar, direksiyon simidi, vites topuzu, kokpit, klima ve cam açma butonları, multi medya sistemi butonları, pedallarda gözle görülebilen aşınma ve eskimeler aracın kilometresi hakkında bilgi verebiliyor. Ayrıca kaput ve ön camdaki taş izleri, farlarda sararma gibi etkenler de eğer araç 150 bin kilometrenin altındaysa şüphelenmek için önemli sebepler arasında sıralanıyor.

Kilometresi düşürülmüş araç kapsamlı revizyona girmiş olabilir, dikkat edin

Diğer yandan kilometre düşüren bazı dolandırıcıların direksiyon ve koltukları yeniden kaplatarak, aşınmaları gizleyebildiğinin altını çizen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, yüksek kilometreli, fakat kilometresi düşürülmüş bazı araçların iyi bir şekilde yenilendiğini söyleyen Emre, kesinlikle TRAMER sorgulaması yapılması gerektiğini dile getirdi ve ekledi: “Şüphelendiğiniz takdirde mutlaka kurumsal bir ekspertiz noktasında kilometre tespiti yaptırın. Dolandırıcılar sayaç üzerinden ya da ABS beyninden gelen iletileri keserek kilometreyi düşürme yöntemine gidiyorlar.”

Doğru kilometre bilgisine ulaşmak için en iyi yöntem araç beynine erişmek

Kozmetik hususlar dışında motor sesini dinlemenin de faydalı olduğunu belirten Emre, yüksek kilometreli bir araçta motorun düzensiz çalışabileceğini, yatak, supap sesi duyulabileceğini ve egzozdan duman atabileceğini de ekledi. Kilometre sayacı, ABS beyni gibi noktalardan kilometrenin düşürüldüğünü ya da doğru kilometrenin okunmasının önüne geçildiğini söyleyen Cihan Emre, birçok oto ekspertiz noktasında kullanılan OBD cihazlarının yetersiz diyagnoz testi yaptığını belirtiyor: “Merdiven altı ve kurumsallaşmayı tercih etmeyen oto ekspertiz noktaları, maliyetten kısmak adına kötü OBD cihazları kullanıyor, bu cihazların bazıları telefon aplikasyonlarından farksız. Biz çok kapsamlı bir şekilde ECU'yu tarayan ve doğru kilometre verilerine erişen, dünya standartlarını karşılayan diyagnoz testleri yapıyoruz. Bu sayede kilometresi düşürülmüş hiçbir araç gözümüzden kaçmıyor. Şüpheli bir durum olduğunda ECU dışında, aracın diğer güvenlik ve yardımcı sistemleri üzerindeki verileri de okuyarak gerçek kilometreye ulaşıyoruz. Bu iş uzmanlık istiyor.”

Kilometre düşürmenin cezai yaptırımı var mı?

İkinci el araç alım satımında oldukça fazla karşılaşılan kilometre düşürme hilesi, “nitelikli dolandırıcılık” olarak kabul görüyor. Kilometre düşürme işlemini gerçekleştirip bir araç satan ve bu suçla yargılananlara adli para cezası dışında, 2018 yılında alınan ve emsal teşkil eden kararla birlikte 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da veriliyor.