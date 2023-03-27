22 Kasım 2022’de Ankara’da DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi’mizi açtık.

Deprem anında faaliyetlerin sürekliliğini teminen DASK’ın teknolojik altyapısını yeniledik.

İhbar sistemlerinin, günün koşullarına cevap verebilecek hıza ulaşmasını sağladık.

Ana Veri Merkezini, deprem riskinin daha az olduğu Ankara bölgesine taşıdık.

Coğrafyamızda meydana gelebilecek olası büyük bir depremi göz önüne alarak ödeme kapasitemizi 117 milyar TL seviyesine çıkardık.

25 Kasım 2022 tarihi itibarıyla, sigortalılarımıza daha güçlü bir finansal güvence sunmak amacıyla 320 bin TL olan azami teminat tutarımızı 640 bin TL’ye yükselttik.

DEPREM SONRASI YÜRÜTÜLEN İLK ÇALIŞMALAR

Bugüne kadar attığımız bu adımlar sayesinde tüm birimlerimiz ve finansal ödeme gücümüzle üzerimize düşeni yapmak için hazırlıklarımız tam olarak deprem sonrası çalışmalarımıza hızla başladık.

Depremin hemen ardından, Ankara Olağanüstü Yönetim Merkezimizdeki ekiplerimize, İstanbul ekiplerimizin de katılımıyla tam kadro çalışmalarımızı başlattık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Yenilenen teknolojik altyapımız, beklediğimiz performansta, sorunsuz ve kusursuz hizmet sunmamıza imkân sağlamaktadır. Alo DASK 125, e-devlet ve web sitemiz aracılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı alabilmemizi sağlıyor.

Bunun yanında, diğer kamu kurumlarının yaptığı tespitler doğrultusunda sigortalılarımızdan ihbar gelmesini dahi beklemeden hasar süreçlerini başlatıp ödemelerini hızla gerçekleştirmeye başladık ve depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik.

Ankara Olağanüstü Yönetim Merkezi’mizde bulunan DASK Tırı ve hasar ekiplerimizden bir grup bölgeye intikal etmiştir. 10 gün Kahramanmaraş’ta kalan DASK Tırı, 17 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yerini almıştır.

Bölgenin tamamına hizmet verebilmek adına 30 Ekim 2020 İzmir Depreminde uygulamaya geçirdiğimiz şekilde, konteyner Dask İrtibat Ofisleri kurulmuştur. Şu anda Malatya, İskenderun, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Elazığ illerinde faaliyete başlamıştır.

DEPREM ÇALIŞMALARI SÜRECİ İÇİNDE ALINAN İLAVE AKSİYONLAR

1. DASK’ta Bir ilk Olarak Avans Ödemesi

27 Şubat 2023 tarihi itibarıyla, web sitemiz üzerinden alınmaktadır

Bu kapsamda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar için sigorta bedelinin %20’si, orta hasarlı binalar için ise sigorta bedelinin %10’u talep eden sigortalılarımıza avans olarak ödenmektedir.

27 Mart 2023 tarihi itibarıyla toplamda 15.010 adet avans ödemesi talebi alınmıştır.

2. Hafif Hasarlı Dosyalar İçin Alternatif Ödeme Yöntemi

• Hafif hasarlı dosya sayımız 27 Mart 2023 tarihi itibarıyla yaklaşık 330 bin adettir.

• Bu sebeple Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nın alternatif hasar tespit süreçlerinin geliştirilebilmesine olanak tanımasını göz önüne alarak yeni bir uygulama başlatılmıştır.

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hafif hasarlı olarak belirlediği konutlar için, vatandaşlarımıza sigorta bedelinin %15’i direkt olarak ödenmektedir.

• Hasar evrakını bizlere web sitemiz ve e -Devlet üzerinden ileten sigortalılarımıza 72 saat içinde tazminat ödemeleri gerçekleştiriliyor.

3. İpotekli Konut Hasar Ödemelerinde Bankalarla İş Birliği

Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan işbirliği ile DASK tarafından bankaların rehin alacaklarının da göz önünde tutularak tazmin ödemelerinin yapılabilmesi ve depremlerden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetinin en hızlı ve etkin şekilde giderilmesi amacıyla bireysel muvafakatname yerine topluca işlem yapılması sağlanmış olup bu sayede 50 Bin TL’ye kadar olan hasarlar doğrudan sigortalılarımızın hesaplarına hızlıca gönderilmektedir.

4. İhtiyari Konut Sigortalarında Hızlı Ödeme Yapılabilmesi için İş Birliği

Dask tarafından yapılan hasar ödemelerinin Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) tarafından adres UAVT bilgisi bazında ihtiyari konut sigortası ile eşleşmesi sağlanarak ilgili şirket ihtiyarisi ile eşleşen kayıtların şirketler ile otomatik paylaşımı sağlanmıştır. Bu doğrultuda sigorta şirketlerinin ihtiyari poliçe hasar süreçlerinde hızlı aksiyon alabilmeleri sağlanmıştır.

5. Henüz Tahsil Edilmemiş Tazminat Ödemeleri İçin Sigortalılarımıza Bilgilendirme Yapılması

Kurum olarak sigortalılarımızın tazminatlarına bir an önce kavuşması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Gelinen noktada, tarafımızca yapılan tazminat ödemelerinin yaklaşık yüzde 50’sinin sigortalılarımız tarafından tahsil edilmediği görülmektedir.