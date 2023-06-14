Dijital Oyun Mağazası Steam'de Dev İndirimler Başladı. Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Steam, oyuncuları sevindirecek yeni indirimler düzenlemeye devam ediyor. Farklı yayıncıların oyunlarından oluşan bu indirim kampanyaları ile pek çok popüler yapım, oldukça uygun fiyatlarla oyuncuların beğenisine sunuluyor. İşte şu anda Steam'de indirimde olan oyunlar:

Steam'de İndirimde Olan Oyunlar

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen ve normalde 399 TL’ye satılan "Grounded", yüzde 40 indirim ile 239,40 TL’ye düştü. 2010 yılında piyasaya sürülen ve sevilen oyun "Fallout: New Vegas" ise 99 TL yerine, yüzde 75 indirimle 24,75 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

Steam'de yayıncı indirimleri dışında devam eden diğer kampanyalar kapsamında AAA kalitedeki "God of War", yüzde 40 indirimle 329 TL‘den 197,40 TL‘ye düştü.

İndirimli Oyunlar ve Fiyatları

Grounded: 239,40 TL (-40%)

God of War: 197,40 TL (-40%)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: 91,60 TL (-60%)

Assassin’s Creed Odyssey: 139,80 TL (-80%)

Assassin’s Creed Origins: 104,85 TL (-85%)

Assassin’s Creed Valhalla: 174,75 TL (-75%)

Assassin’s Creed 4 Black Flag: 140,70 TL (-70%)

Assassin’s Creed Unity: 87,25 TL (-75%)

MAFIA TRILOGY: 149,60 TL (-60%)

Forza Horizon 4: 65,67 TL (-67%)

Stardew Valley: 19,20 TL (%20)

Gang Beasts: 12,40 TL (-60%)

Generation Zero: 17 TL (-80%)

Disco Elysium – The Final Cut: 15,25 TL (-75%)

Resident Evil Village: 134,50 TL (-50%)

Resident Evil Biohazard: 81 TL (-60%)

Cyberpunk 2077: 399,50 TL (-50%)

Dying Light: 17,70 TL (-70%)

Dying Light 2 Stay Human: 174,50 TL (-50%)

Dead by Daylight: 67,60 TL (-60%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition: 119,99 TL (-70%)

Oyuncuların dikkatine: İndirimli oyunları satın alırken, yakın zamanda fiyatlarına zam gelebileceğini unutmayın. Bu indirimler, oyuncular için büyük bir fırsat olabilir