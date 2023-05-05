Basılı gazete/basın dönemleri yavaş yavaş kapanıyor mu? Radyo ve TV’lere karşı direnmeyi başaran basılı medya artık yerini dijital medyaya bıraktı. Kısaca basılı medya son günlerini yaşıyor.

Hatta, kitap basım oranları bile azaldı. Şimdi romanlar, hikayeler internette yayınlanıyor. Yıllar önceki gibi günde 3 baskı yapan gazeteler yerine her an haberlerini yenileyen internetten yayın yapan dijital basını var.

Bir de artık medya sadece haber veren bir mecra da değil. Youtube veya benzeri platformlardan yayın yapanlar ilginç kamuoyları oluşturuyor. Hatta siyasete müdahale ediyor.

Dijital basında geciken haber yok. Dünyanın herhangi bir köşesinde oluşan bir haber anında bizim telefonumuz/ bilgisayarımıza yansıyor. Artık habere her ana her yerde ulaşmak mümkün.

Elbette her medya kendi fenomenini de doğuruyor. Aynı zaman bu yeni medya pek de alışık olmadığımız yaşam şekillerini de bize tanıtıyor ve şekillendiriyor.

İşte o fenomenlerde biri de KPSS öğretmeni Fidan Atalay.

Sosyal medyanın "mini etekli KPSS öğretmeni" olarak tanıdığı Fidan Atalay, paylaşımlarında sınır tanımamaya devam ediyor. Atalay sosyal medya kanalıyla bize yeni kamu yaşamı örneğini dikte ediyor.

Atalay'ın paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı takipçileri, Atalay'ın giyim tarzının öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmadığını ve örnek olmadığını savunurken, diğerleri ise özgürlükçü yaklaşımı takdir etti.

Fidan Atalay, öğretmenlik mesleğinin yanı sıra sosyal medya fenomenliği ile de tanınıyor. Özellikle mini etekleriyle yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Atalay, sık sık giyim tarzı ve cesur paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Fidan Atalay'ın sınırsız paylaşımları, öğretmenlik mesleği ile sosyal medya fenomenliği arasındaki tartışmaları da beraberinde getiriyor. Özellikle sosyal medya fenomenliğinin yükselişiyle birlikte, bu tarz tartışmaların daha da artması bekleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ