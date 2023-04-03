Resmi ilan ve reklamlar, yapılan mevzuat değişiklikleri doğrultusunda 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren gazete ve dergilerle birlikte, ‘süreli yayın’ kapsamına alınan internet haber sitelerinde de yayımlanacak. Basın İlan Kurumu görev alanında bulunan gazete ve dergilere ait internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yayını ile alakalı başvuruları 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında alındı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda deprem bölgesindeki iller haricinde 71 ilde 353 haber sitesi resmi ilan ve reklam, 122 haber sitesi de resmi reklam yayımlama hakkı kazandı. “

BÜYÜYEN AİLEMİZİN HER BİR FERDİYLE BÜYÜK BİR MUTLULUK YAŞIYORUZ”

Yeni süreci değerlendiren Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, “Yeni dijital teknolojilerin bireylerden özel işletmelere, kamu kurumlarından küresel şirketlere kadar gündelik hayatın her noktasını yeniden şekillendirdiği bugünlerde, Basın İlan Kurumu olarak büyüyen ailemizin her bir ferdiyle büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Sadece temel iş kollarını değil, tüm sektörleri derin ve sancılı bir dönüşüme zorlayan yeni dijital teknolojilere uyum sürecinde 13 yılı geride bırakırken, yazılı basının dijitale dönüşümünün ilk aşamasını sorunsuz olarak tamamlayarak hep birlikte yeni bir dönem başlattık” ifadelerini kullandı. Tüm bu süreç boyunca sahada güçlü bir irade ortaya koyduklarını, ortak aklı öncelediklerini, katılımcılığı esas aldıklarını ve çok sesliliğe tüm paydaşlarla birlikte inandıklarını belirten Erkılınç, 1 Nisan 2023 itibariyle gazete ve dergilere ait internet haber sitelerinin 353’ünün resmi ilan ve reklam, 122’sinin de resmi reklam yayımlama hakkı kazandığını, önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artacağını birlikte göreceklerini vurguladı.

“YENİ KAZANIMLAR BAĞIMSIZ HABERCİLİĞİN EN BÜYÜK TEMİNATI OLACAKTIR”

Dijital dönüşüm süreci için yürütülen çalışmaların bir diğer cephesinin ‘kamuya ait resmi ilan ve reklamların Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayımının sağlatılmasını tam olarak güvenceye almak’ olduğunu kaydeden Genel Müdür Erkılınç, şöyle devam etti: “Bu güvencenin Kurumumuzun geleceğini etkileyecek kritik bir dönemeç olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Yeni kazanımla birlikte, yazılı basının yanında internet haber sitelerinin de kamu kaynakları aracılığıyla desteklenmesi ve kaynak dağıtımının eşit ve adil olması, bağımsız haberciliğin en büyük teminatı olacaktır.” Deprem bölgesindeki basın kuruluşlarının durumuna da değinen Erkılınç, 6 Şubat’ta yaşanan depremler dolayısıyla yaralarını hep birlikte sarmak için çabaladığımız 10 ildeki basın kuruluşlarının uzatılan başvuru sürecinin 30 Haziran 2023’e kadar sürdüğünün bilgisini paylaşırken, çevrimiçi platformda yayın yapan internet haber siteleri için de müracaat takviminin 1 Nisan itibariyle başladığını hatırlattı.

“BASIN İLAN KURUMU, HER ZAMANKİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE MERKEZİ BİR KONUMDADIR”

Basına destek olmayı sürdüreceklerini ifade eden Erkılınç, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yeni sürecin her merhalesini titizlikle takip edecek, sahadan gelen tüm katkıları dikkatle değerlendirecek, ilkelerimizden ödün vermeden basınımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Basın İlan Kurumu her zamankinden çok daha güçlü ve merkezi bir konumdadır. Bunu hep birlikte başardık. Çok daha güzel günlerin de bizi beklediğine yürekten inanıyoruz. Dijital dönüşüm sürecinin en başından bugüne kadar, kamuoyunu sürekli canlı tutan medya kuruluşlarına, kıymetli görüş ve önerilerini esirgemeyen tüm paydaşlara ve sorunsuz bir geçiş için canla başla çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

KURUMA İLK KEZ BAŞVURACAK İNTERNET HABER SİTELERİ İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kuruma ilk kez başvuruda bulunacak haber siteleri için başvurular 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren alınmaya başlayacak. Bu kapsamdaki internet haber siteleri, belirlenen şartları 24 ay süreyle yerine getirmelerinin ardından ilan yayımlama hakkı kazanacak. Kontenjan yerlerine dair kadro ve içerik sayılarının iki katını ve günlük asgari tekil ziyaretçi sayısının dört katını yerine getirenler ise 6 ay sonra resmi ilan yayımlayabilecek. Resmi reklam yayımlama talebiyle başvuracak internet haber siteleri ise belirlenen şartları yerine getirmeleri ve 30 günlük bekleme süresini tamamlamalarının ardından bu hakkı kazanacak.