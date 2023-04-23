Dijital Detoksa İhtiyaç Olduğunu Gösteren Belirtiler

-Telefonu bulamadığında endişeli veya stresli hissetmek

-Birkaç dakikada bir telefonu kontrol etmek zorunda hissetmek

-Sosyal medyada zaman geçirdikten sonra depresif, endişeli veya kızgın hissetmek

-Sosyal paylaşımlardaki beğenme, yorum yapma veya yeniden paylaşma sayılarıyla ilgili endişeler yaşamak

-Sosyal medyayı kontrol etmediğinde kaçırma endişe ve korkusu yaşamak

-Sık sık kendinizi geç saatlere kadar uyanık kalmak ya da sosyal medyaya girmek için erken kalkmak

-Telefonu kontrol etmeden bir şeye konsantre olmakta zorlanmak

Dijital Detoks Nasıl Yapılmalıdır?

Dijital detoksa başlamadan önce zaman aralığını kendiniz belirleyin. İlk hedefiniz, örneğin bir günlük veya daha iyisi iki günlük bir hafta sonunuzu dijital detoksa ayırmak olabilir. Daha sonra bu detoksu belirli aralıklarla; örneğin ayda bir hafta sonu olacak şekilde hayatınıza sokabilir ve ilerleyen dönemlerde genişletebilirsiniz. Zaman aralığını ve sıklığını kendi ihtiyaçlarınıza göre belirlemeniz önemli.

Dijital Detoks Önerileri

-Saat için kolunuzdaki saatten yararlanın, telefondan değil.

-Telefonunuzda yer alan uygulamaların bildirimlerini kapatın, gereksiz olanları silin.

-Sizi saatlerce telefona kitleyen oyun uygulamalarınız varsa bunları silin.

-Maillerinizi sürekli kontrol etmekten vazgeçin

-Uyanmak için telefonunuzun alarmını değil, çalar saat kullanın.

-Uyuduğunuz odada televizyon, bilgisayar,telefon olmasın.

-Yemek yerken, telefonunuzu veya bilgisayarınızı yanınıza almayın.

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