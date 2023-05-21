Katılımcıların sosyal medya hesabı yönetme performansının değerlendirildiği yarışmada Serap Sakaoğlu birinci, Tuğçe Çiçek ikinci, Nihal Atak üçüncü oldu. Nihan Baykal ve Başar Altunyuva ise Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı tarafından hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” Projesi’nde yarışma heyecanı sona erdi. 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı projede “Dijital Pazarlama” eğitimini tamamlayan kadınlar arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Sosyal Medya Kampanya Yarışması’nda sonuçlar açıklandı.

Yarışma kapsamında katılımcılar 1 ay boyunca kendi işletmelerinin veya seçtikleri bir işletmenin sosyal medya hesaplarını yönettiler. Toplam 39 başvurunun alındığı yarışmada, Kastamonu Merkez Halk Eğitimi Merkezi yarışmanın birincisini ve üçüncüsünü çıkararak iki ödül almaya hak kazandı. “Serap Online Mutfak” hesabıyla Serap Sakaoğlu’nun birinci olduğu yarışmada, aynı ilden Nihal Atak ise “Wonderi” hesabının yönetimiyle üçüncülük ödülüne layık görüldü. Yarışmada ikinciliği ise İstanbul Kağıthane Halk Eğitimi Merkezi’nden Tuğçe Çiçek, “Tuğçe İşleme” hesabıyla aldı.

Antalya Kepez Halk Eğitimi Merkezi’nden Nihan Baykal “Benha Aksesuar” hesabı, Elazığ Merkez Halk Eğitimi Merkezi’nden Başar Altunyuva ise “Yöresellikten Dijitale Kültürel Mirasın Yeniden Şekillenmesi” hesabıyla Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Yarışmada ilk üçe girenlere işlerini büyütmeleri için toplam 32 bin 500 TL’lik can suyu sermayesi sağlanırken, Jüri Özel Ödülü sahiplerine de toplam 4 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki sunuldu.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Hüseyin Burak FETTAHOĞLU şunları söyledi:

“Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak bir ülkenin sahip olduğu en değerli kaynağın insan olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple farklı ilgiye, merak ve deneyime, yaşa, eğitime, bilgi ve beceriye sahip olup, ortak noktaları kendini geliştirme isteği olan tüm yetişkinlerin talep ettiği eğitim desteğini sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dijital Benim İşim Projesi de bu amaçla gerçekleştirdiğimiz ve kadınların dijital dünyayla buluşmalarının ve bu alanda güçlendirilmelerinin hedeflendiği bir projemizdir. 20 ildeki Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimlerimizin devam ettiği projenin etki alanı, kadınların yoğun ilgisi ile her geçen gün genişliyor. Bugün yaklaşık 15 bin kursiyere erişmenin mutluluğunu yaşarken, aynı zamanda eğitimini tamamlayan kursiyerlerin Sosyal Medya Kampanya Yarışması'ndaki becerilerini ve başarılarını görmek bizleri gururlandırıyor. Eğitimlerin uygulamaya dönüştüğü bu projeye katılan tüm kursiyerlerimizi ve yarışma kapsamında ödül alan yarışmacılarımızı tebrik eder, hayat boyu öğrenen bir Türkiye için çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek isterim.”

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise şöyle konuştu:

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. ‘Dijital Benim İşim’ Projesi ile kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek onları ekonomik hayata dahil etmeyi hedefliyoruz. Projemizden yararlanan kadınlar, dijital dünyaya adaptasyon ve istihdama katılım konularında aldıkları eğitimler sayesinde önemli bir avantaja sahip oluyor. Proje kapsamında verdiğimiz 40 saatlik ‘Dijital Pazarlama’ eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler arasında Sosyal Medya Kampanya Yarışması düzenledik. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz yarışmamıza toplam 39 başvuru oldu. Ön değerlendirme sonucu 22 kişi kampanya sürecine katılmaya hak kazandı. Yarışmacılarımız kendi işletmelerinin veya seçtikleri bir işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetti. Bu çalışmalar jüri oturumunda değerlendirildi ve kazananlar belli oldu. Yarışmacılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kadınların hayatını dijital teknolojilerin sunduğu imkânlarla kolaylaştırmaya devam edeceğiz.”

20 ilde yaklaşık 15 bin kadına ulaşıldı

“Dijital Benim İşim” Projesi ile kadınların dijitalleşme potansiyelinin farklı eğitim programlarıyla ortaya çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında kadın kursiyerlere 24 saatlik “Dijital Okuryazarlık” ve 40 saatlik “Dijital Pazarlama” eğitimleri veriliyor. Bu eğitimlerin bir kısmı Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı halk eğitimi merkezlerinde sınıf içinde yüz yüze verilirken, bir kısmı da Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşiyor. Yüz yüze eğitimler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Ağrı, Kastamonu, Gaziantep, Manisa, Hatay, Mersin, Tekirdağ, Trabzon, Eskişehir, Van ve Diyarbakır’daki halk eğitimi merkezlerinde veriliyor.

Bugüne kadar 20 ilde yaklaşık 15 bin kadına ulaşılan proje kapsamında 5 milyon TL’lik sosyal değer elde edilirken, proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 5 TL’lik sosyal getiri sağladı. Proje, sosyal etki araştırma çalışmalarını da içeriyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ