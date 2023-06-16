Didim'de Ücretsiz Plaj Yerleri 2023 Didim'de Ücretsiz Plaj Yerleri 2023. Ülkemizin en nadide tatil beldelerinden biri olan Didim'in en ünlü özelliği, geniş ve güzel plajlarıdır. İnce kumlu plajlar, turkuaz renkteki denizi ve güneşlenmek için ideal bir ortam sunar. Plajlarda su sporları da oldukça popülerdir ve yelken, sörf, dalış gibi aktiviteler yapılır. Peki Didim'deki ücretsiz plaj yerlerini biliyor musunuz? Biz sizin için Didim'de ücretsiz plaj yerlerini derledik. Detaylar haberimizde...



Altınkum Plajı

Didim'in gözde plajlarından biri olan Altınkum Plajı, altın renkli kumlarıyla ünlüdür. 750 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde olan bu plaj, uzun yıllardır Mavi Bayrak ödülüne layık görülmüştür.

Altınkum Plajı, denizin yavaş bir şekilde derinleştiği ve suyunun ılık olduğu bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, çocuklar ve yüzme konusunda daha az deneyimli olanlar için oldukça uygundur.

Plajda, duş, tuvalet, engelli tuvaleti, soyunma kabini ve cankurtaran gibi hizmetler sunulmaktadır. Ayrıca, su sporları yapabileceğiniz alanlar da mevcuttur.

Merkezi konumu nedeniyle Altınkum Plajı genellikle kalabalıktır, bu yüzden erken saatlerde gitmek tavsiye edilir. Plajın çevresinde yer alan palmiye ağaçlarıyla çevrili sahil yolu, yeme-içme hizmeti sunan kafelerle doludur.

Plaj boyunca yürürken, Yunan mitolojisinde denizlerin efendisi olan Poseidon heykelini göreceksiniz. Ayrıca, heykelin karşısında bulunan renkli harflerle yazılmış Didim sembolüyle fotoğraf çekerek tatil anılarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz.

Altınkum Plajı'na giriş ücretsizdir. Plajda 2 şezlong ve 1 şemsiye kiralamak için 30 TL ödemeniz gerekmektedir. Engelli kartı olanlar ise 1 şezlong ve 1 şemsiyeyi ücretsiz olarak kullanabilmektedir.

Bu yaz mevsiminde Didim'de tatil yapmayı planlıyorsanız, Altınkum Plajı'nın doğal güzellikleri ve uygun fiyatlı şezlong hizmetiyle size keyifli bir deneyim sunacağından emin olabilirsiniz.

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Akbük Plajı

Didim'in 23 kilometre uzağındaki Akbük Plajı, 2020 yılında ilk defa Mavi Bayrak ödülü kazanan güzel bir plajdır. Yeşil ve mavinin kusursuz bir uyum içinde olduğu bu plaj, 3 kilometre uzunluğa ve 20 metre genişliğe sahiptir.

Akbük Plajı, sakin ve huzurlu bir atmosfere sahiptir, bu nedenle doğayla iç içe olmak isteyen tatilcilerin tercih ettiği bir yerdir. Çocuklu aileler için ideal olan plaj, sığ denizi ve ince kumlu sahiliyle çocukların güvenli bir şekilde denizin keyfini çıkarmasına olanak tanır. Ayrıca, bol oksijenli havası ve denizden gelen iyotlu esintisi, astım hastaları için faydalıdır.

Temiz denizde yüzmenin ardından uzun kumsalda güneşlenebilir ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için plajdaki tesisleri tercih edebilirsiniz. Akbük Plajı, Didim'e muhteşem bir günbatımı deneyimi de sunmaktadır, bu da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatır.

Akbük Plajı'na giriş ücretsizdir. Plajda şezlong ve şemsiye kiralayarak rahat bir şekilde dinlenebilirsiniz. Şezlong ve şemsiye kiralamak için fiyatların tesislere göre değişebileceğini belirtmek önemlidir.

Eğer sakinlik, doğa ve güneşin keyfini çıkarmak istiyorsanız, Akbük Plajı tam size göre bir seçenek olabilir. Ücretsiz giriş ve şezlong seçenekleriyle, rahat bir tatil geçirebilir ve unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz

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Saplı Ada

Didim'den 16 kilometre uzaklıkta yer alan Saplı Ada, benzersiz bir deneyim sunan bir ada olarak bilinmektedir. Adanın karayla herhangi bir bağlantısı olmadığı için ulaşımı, denizin içindeki 100 metrelik ince çakıllı yoldan yürüyerek gerçekleştirilir. Taşlar nedeniyle ayaklara batma ihtimaline karşı yürürken terlik veya deniz ayakkabısı kullanmanız önerilir.

Saplı Ada, sadece bu ilginç ve güzel deneyim için bile ziyaret edilebilecek bir yerdir. Rivayete göre, adadan 10 çakıl taşı toplayanın ömrü 10 yıl uzuyormuş. M.Ö. 1500'lerde Ege Denizi'ndeki volkanik bir patlama sonucu oluşan kül tabakası, Saplı Ada'da hala görülebilen bir doğal oluşumdur. Ada, sit alanı olarak korunmaktadır.

Akbük'ün sembollerinden biri olan Saplı Ada, denize girmek için Kumkent Sitesi tarafını tercih edebileceğiniz bir bölgeye sahiptir. Bu kısımda marketler ve kafeler bulunmasıyla birlikte ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Denizin yavaşça derinleşmesi, çocuklu aileler ve yüzme bilmeyenler için oldukça uygundur.

Saplı Ada'nın denizi temiz ve plajı çevreleyen ağaçlarla çevrilidir. Bu sayede deniz ve piknik keyfini aynı anda yaşayabilirsiniz. Hafta içi daha sakin olan adaya hafta sonu gitmeyi planlıyorsanız, erken saatlerde gitmenizi öneririz.

Saplı Ada'ya giriş ücretsizdir. Şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti sunulmamaktadır. Kendi şezlongunuzu veya havlunuzu yanınıza alarak adanın tadını çıkarabilirsiniz.

Eğer sıra dışı bir deneyim arıyorsanız, Didim'e yakın olan Saplı Ada'yı ziyaret edebilir ve ücretsiz olarak keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Doğal güzellikleri ve sakin plajıyla Saplı Ada, size unutulmaz anılar sunacak bir destinasyon olabilir

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Akkum Sağtur Plajı

Didim ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Akkum Sağtur Plajı, Büyük Anadolu Otel'in hemen yanında yer almaktadır. Aynı zamanda bir kamp alanı olan bu plaj, kumlu yapısıyla dikkat çekmektedir. Denizin yavaşça derinleştiği için çocuklar ve acemi yüzücüler için ideal bir seçenektir.

Akkum Sağtur Plajı'nın deniz suyu tertemiz ve ılıktır, bu nedenle suya girişte hiç zorluk yaşamazsınız. Özellikle erken saatlerde geldiğinizde deniz çarşaf gibi sakin olur ve dalgasız bir deneyim sunar.

Sessizlik ve kafa dinleme için mükemmel bir plaj olan Akkum Sağtur'da su sporları yapabileceğiniz alanlar da bulunmaktadır. Plajın yakınında yer alan kafelerden ise yeme-içme hizmeti alabilirsiniz.

Akkum Sağtur Plajı'na giriş ücretsizdir. Ayrıca, plajda şezlong ve şemsiye kiralama imkanı bulunmaktadır. Şezlong ve şemsiye kiralamak için fiyatların tesislere göre değişebileceğini belirtmek önemlidir.

Eğer huzur dolu ve temiz bir plaj arıyorsanız, Didim'e yakın konumda bulunan Akkum Sağtur Plajı sizin için mükemmel bir seçenek olabilir. Ücretsiz giriş ve şezlong seçenekleriyle rahat bir gün geçirebilir ve denizin keyfini çıkarabilirsiniz

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Sarıkum Plajı

Didim'e 7 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkum Plajı, kumlarının renginden ismini alan bir plajdır. Denizli Öğretmenler Sitesi'nden ayrılan toprak yol aracılığıyla ulaşabileceğiniz bu güzel plaj, çevredeki sitelerde tatil yapanlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

Sarıkum Plajı, deniz, kum ve güneş üçlüsünün keyfini çıkarabileceğiniz huzurlu bir yerdir. Plajın sağ tarafında bulunan dağlık alan, balık tutma veya dalış gibi etkinliklere imkan sağlar. Denizin erken saatlerde daha sakin olduğu Sarıkum Plajı'nda denize girmek için bu saatleri tercih etmeniz önerilir.

Plajda küçük bir tesis bulunmasına rağmen yanınızda ihtiyaç duyabileceğiniz eşyaları getirmeniz daha uygun olacaktır. Ayrıca, efsanevi güzellikteki günbatımını izlemek için plajdan ayrılmadan önce mutlaka deneyimlemenizi öneririz.

Doğayla iç içe olabileceğiniz bu güzel yerde konaklamak isterseniz, Sarıkum Plajı'nda kamp yapabilirsiniz. Çadırınızı kurarak unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Sarıkum Plajı'na giriş ücretsizdir. Plajda şezlong ve şemsiye kiralama imkanı bulunmaktadır. Şezlong ve şemsiye kiralamak için fiyatların tesislere göre değişebileceğini belirtmek önemlidir.

Eğer doğanın sunduğu huzuru ve doğal güzellikleri keşfetmek isterseniz, Didim'e yakın olan Sarıkum Plajı sizin için ideal bir seçenek olabilir. Ücretsiz giriş ve şezlong seçenekleriyle, rahat bir gün geçirebilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

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Manastır Koyu ve Plajı

Didim şehir merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Manastır Koyu ve Plajı, Altınkum Plajı'nın batısında konumlanmaktadır. Ulaşımı pek kolay olmasa da bu durum, plajın daha sakin bir atmosfere sahip olmasını sağlamaktadır. Manastır Koyu ve Plajı, adını burada bulunan manastırdan almaktadır ve ziyaretçilere hem deniz keyfi hem de kültürel bir gezi imkanı sunmaktadır.

Manastır Koyu ve Plajı, akvaryumu andıran berrak deniziyle dikkat çeker, ancak rüzgarlı havalarda hafif dalgalanmalar görülebilir. Denize giriş noktası çakıllı olduğu için deniz ayakkabısı kullanmanızı öneririz.

Plajda kendi eşyalarınızı götürebileceğiniz gibi, plajda bulunan küçük bir işletmeden de faydalanabilirsiniz. İşletmede ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek hizmetler sunulmaktadır.

Manastır Plajı, günbatımının manzarasını izlemek için mükemmel bir yerdir. Bu benzersiz manzara eşliğinde keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Manastır Koyu ve Plajı'na giriş ücretsizdir. Plajda 2 şezlong ve 1 şemsiye kiralamak için 30 TL ödemeniz gerekmektedir.

Eğer sakinlik ve kültürel zenginlik arıyorsanız, Didim'in batısında yer alan Manastır Koyu ve Plajı sizin için ideal bir seçenek olabilir. Ücretsiz giriş ve şezlong seçenekleriyle, hem denizin keyfini çıkarabilir hem de manastırın tarihi atmosferini deneyimleyebilirsiniz.

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Dalyanaki Koyu ve Plajı

Didim'in merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Dalyanaki Koyu, doğal bir liman özelliği taşımaktadır. Didim-Akbük Yolu üzerinde bulunan bu plaja, Köy Hizmetleri tabelasını takip ederek ulaşabilirsiniz. Koyun etrafında, Didim'in en tanınmış tatil siteleri olan Zonguldaklılar Sitesi, Köy Hizmetleri Sitesi ve Şeker Tur bulunmaktadır.

Dalgalara kapalı bir yapıya sahip olan Dalyanaki Koyu, denizi dalgasız ve son derece sakin bir havuza benzemektedir. Bu nedenle kış aylarında dalgalardan kaçan teknelerin sığınağı haline gelmektedir.

Dalyanaki Plajı, iri taneli sarı kumdan oluşmaktadır. Denizin sığ olması, çocuklu aileler ve yüzme konusunda daha az deneyimli olanlar için idealdir. Plajda herhangi bir tesis bulunmadığından dolayı yanınızda ihtiyaç duyabileceğiniz eşyaları getirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, piknik yapmak veya kamp kurmak isterseniz bu plajı tercih edebilirsiniz.

Dalyanaki Koyu'na giriş ücretsizdir. Plajda şezlong veya şemsiye kiralama hizmeti bulunmamaktadır. Doğal güzelliği ve sakin atmosferiyle Dalyanaki Koyu, ücretsiz giriş imkanıyla doğa severlere unutulmaz bir plaj deneyimi sunmaktadır.

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Akvaryum Koyu ve Plajı

Didim Polis Moral Kamp Alanı'nın içinde bulunan ve 5. koy olarak da bilinen Akvaryum Koyu, doğayla baş başa kalabileceğiniz harika bir yerdir. Polis Moral Merkezi'nde bulunan 7 farklı koya ev sahipliği yapmaktadır ve bu koylar Akademi Koy ismiyle de anılmaktadır. Akvaryum Koyu, en çok sevilen koylardan biridir ve Didim ilçe merkezine 8.5 kilometrelik mesafede yer almaktadır.

Akvaryum Koyu'na kara yoluyla ulaşım biraz zor olabilir, bu yüzden tekne turu ile gelmeyi tercih edebilirsiniz. Turkuaz renkteki denizi tertemizdir ve yüzen balıkları daha net görebilmek için deniz gözlüğü kullanmanızı öneririz. Kumlu bir plaja sahip olan koyda dalış yapma fırsatınız varsa mutlaka değerlendirin. Ancak deniz hızla derinleştiği için dikkatli olmanız önemlidir.

Plajdaki kafelerde ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Şezlong ve şemsiye bulmak için erken saatlerde gitmeniz önerilir.

Akvaryum Plajı, adını hak eden bir güzelliğe sahiptir ve sizi hemen ayrılmak istemeyecek kadar büyüleyici bir atmosfer sunar. Eğer isterseniz burada kamp yapma imkanına da sahipsiniz.

Akvaryum Koyu'na Polis Moral Merkezi içinden giriş yapabilirsiniz ve kişi başı 25 TL ödemeniz gerekmektedir. Şezlong ve şemsiye için ek bir ücret ödemenize gerek yoktur.

Balıklarla birlikte yüzmek ve doğanın tadını çıkarmak için Akvaryum Koyu sizin için mükemmel bir seçenek olabilir. Ücretsiz giriş ve şezlong seçenekleriyle keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

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Cennet Koyu ve Plajı

Didim ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Cennet Koyu, Martı Sitesi'nin hemen yanında yer almaktadır. İnce kumu ve sığ denizi sayesinde çocuklu aileler tarafından sıklıkla tercih edilen bu koy, aynı zamanda tekne turlarının uğrak noktalarından biridir.

Cennet Koyu'nun denizi tertemiz, dalgasız ve ılıktır. Balıklarla yüzme fırsatı bulabileceğiniz bu mükemmel koy, adını hak eden cennetten bir parça gibidir. Ağaçlarla çevrili olan plajda yeşil ve mavinin birlikteliğine hayran kalacaksınız.

Plajda sadece ufak bir işletme bulunduğu için ihtiyaç duyabileceğiniz eşyaları yanınızda getirmeniz tavsiye edilir. Kendi şezlongunuzu ve şemsiyenizi yanınızda götürerek rahat bir şekilde dinlenebilirsiniz.

Cennet Koyu'na giriş ücretsizdir. Plajda şezlong ve şemsiye kiralama imkanı bulunmaktadır. Şezlong ve şemsiye kiralamak için fiyatların işletmeye göre değişebileceğini belirtmek önemlidir.

Eğer cennetten bir köşe arıyorsanız, Didim'in yakınındaki Cennet Koyu sizin için ideal bir seçenek olabilir. Ücretsiz giriş ve şezlong seçenekleriyle keyifli bir gün geçirebilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz

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Koy Plajı

Didim'in merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan 3. Koy Plajı, 2007 yılından beri Mavi Bayrak ödülüne layık görülmektedir. Plaj, 400 metre uzunluğa ve 15 metre genişliğe sahip olup, deniz suyu son derece temizdir.

Kumlu yapıdaki plajda deniz sığ olduğu için çocuklar ve iyi derecede yüzme bilmeyenler için uygundur. Plajda bulunan kafe ve restoranlarda yemek yiyebilir, keyifli bir mola verebilirsiniz.

Plajda ücretli otopark bulunmaktadır, aracınızı güvenle park edebilirsiniz. Diğer koylara kıyasla daha sakin olan 3. Koy Plajı, kalabalıktan kaçmak isteyenler tarafından tercih edilebilir. Huzurlu bir plaj deneyimi için ideal bir seçenektir.

Koy Plajı'na giriş ücretsizdir. Ayrıca, plajda şezlong ve şemsiye kiralama imkanı bulunmaktadır. Şezlong ve şemsiye kiralamak için fiyatların işletmeye göre değişebileceğini belirtmek önemlidir.

Eğer sakinlik ve temizlik arıyorsanız, Didim'in yakınındaki 3. Koy Plajı sizin için mükemmel bir seçenek olabilir. Ücretsiz giriş ve şezlong seçenekleriyle keyifli bir gün geçirebilir ve denizin tadını çıkarabilirsiniz.

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Huzur Plajı

Didim ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Huzur Plajı, Huzur Sitesi'nin yanında konumlanmaktadır. Ancak, gidiş yolu taşlı bir patika şeklinde olduğundan ulaşım biraz zorlu olabilir. Fakat anlayacağınız gibi, gerçek huzura ulaşmak her zaman kolay olmaz.

Huzur Plajı'nın denizi sabah saatlerinde çok sakin ve tertemiz olur. Deniz yavaş bir şekilde derinleştiği için çocuklar ve acemi yüzücüler için oldukça uygun bir seçenektir. Ayrıca, plajın güzel kumu da çocuklu aileler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

Plajda market ve kafe gibi hizmetlerden faydalanma imkanı bulunmaktadır. Doğayla iç içe olabileceğiniz bu güzel plaj, hafta sonlarında yoğun olabildiği için erken saatlerde gelmenizi veya hafta içinde ziyaret etmenizi öneririz.

Huzur Plajı'na giriş ücretsizdir. Ayrıca, plajda şezlong ve şemsiye kiralama imkanı bulunmaktadır. Şezlong ve şemsiye kiralamak için fiyatların işletmeye göre değişebileceğini belirtmek önemlidir.

Eğer gerçek bir huzura ulaşmak isterseniz, Didim'in yakınındaki Huzur Plajı sizin için ideal bir seçenek olabilir. Ücretsiz giriş ve şezlong seçenekleriyle sakin bir gün geçirebilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak unutmayın, huzura ulaşmak bazen zorlu bir yolculuk gerektirebilir.

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Tavşan Burnu Tabiat Parkı Plajı

Didim şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Tavşan Burnu Tabiat Parkı Plajı, 2015 yılından bu yana Mavi Bayrak ödülüne layık görülmektedir. Tabiat parkı içinde yer alan plaj, 300 metre uzunluğa ve 15 metre genişliğe sahiptir.

Kumlu yapısıyla dikkat çeken plajda deniz keyfi ve mangal keyfi bir arada yaşanabilir. Ancak açık bir deniz olduğu için zaman zaman denizanası problemiyle karşılaşabilirsiniz, bu nedenle dikkatli olmanız önemlidir.

Plajda alışveriş yapabileceğiniz bir market bulunmaktadır, ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Tabiat parkında konaklamak isterseniz, doğa harikası bu yerde kamp yapma imkanınız vardır. Kendi çadırınız yoksa, dört kişilik bir çadırı kiralayarak 75 TL ödemeniz gerekmektedir.

Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyen birçok kişi tarafından tercih edildiği için hafta sonları yoğun olabilmektedir. Eğer sakin bir deneyim istiyorsanız, hafta içi ziyaret etmenizi öneririz.

Tavşan Burnu Tabiat Parkı Plajı'na giriş ücretlidir. Kişi başı giriş ücreti 5 TL olup, aracınızla girmek isterseniz 15 TL ödemeniz gerekmektedir.

Tavşan Burnu Tabiat Parkı Plajı, doğal güzelliği ve Mavi Bayrak ödülüyle öne çıkan bir seçenektir. Giriş ücreti ve şezlong seçenekleriyle keyifli bir gün geçirebilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz

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