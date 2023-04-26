Türkiye’nin ve dünyanın en çok tercih edilen marka ve tasarımcılarının yanı sıra başka hiçbir yerde bulunmayan özel koleksiyonlarla geniş bir seçki sunan Boyner, moda dünyasının sevilen modellerinden Didem Soydan ile bir araya geldi.

Moda dünyasının sevilen modellerinden Didem Soydan, Boyner’in özel markalarından Fabrika ile bir araya gelerek bu yaz konuşulacak, dikkat çekici bir koleksiyona imza attı. Boyner, dünyaca ünlü moda markalarının en özel parçalarına ev sahipliği yaparken, Didem Soydan ile hayata geçirdiği Fabrika koleksiyonu ile güncel stil kodlarını merkezine alıyor.

Günün her saatine uyumlu, sade ve doğallığa vurgu yapan aynı zamanda rahat parçaların öne çıktığı Didem Soydan X Fabrika koleksiyonunda şehirli kadın silüetleri göze çarpıyor. Karakteristik duruşu ve hafifliğiyle yazın favori dokularından ketenin yanı sıra ekru tonlardaki takımlar ve elbiseler koleksiyonda başrol oynuyor.

Rafine ve zamansız bir stil sunan parçaların renk paletinde ise toprak tonları dikkat çekiyor. Siyah, bej ve krem rengin ön planda olduğu koleksiyonda midi boy elbiseler, crop bluzlar ve tulumlar iddialı olmayı sevenleri bekliyor. Palazzo pantolonlar, çizgili keten şort ve ceketler, pencere detaylı elbiseler de bu yazın favori parçaları arasında yerini alıyor. Ara ara canlı mavi ve turuncuların da kendini gösterdiği koleksiyonun star parçalarından biri de gömlek yaka elbiseler oluyor.

Konforlu parçalar ile çok yönlü bir stil...

Didem Soydan X Fabrika koleksiyonunda yer alan, yumuşak dokulu kumaşı ile son derece konforlu bir kullanım sağlayan tulumları sandalet ve terliklerle kombinleyerek tüm gün rahatlığın keyfini çıkarmak mümkün. Akışkan formu ve zarif deseni ile dikkat çeken ceketler de yine koleksiyondaki şort veya elbiseler ile kombinlenebiliyor.

Sezonun favori basic’lerinden beyaz tişörtler ise omuzlarındaki vatka detayı ile şık etek ve keten pantolonlar ile kullanabilecek bir parça olarak koleksiyonda öne çıkıyor.

Denim on denim rüzgârı!

Denimler de koleksiyonun hit parçaları olarak modaseverlerin radarına giriyor. Didem Soydan’ın tarzına atıfta bulunan denim crop üst ve altlar ile denim on denim rüzgârı herkesi sarıyor. Pencere detayları yine bu parçalarda da kullanılırken, mini denim şortlar, gömlek ve tişört kombinleriyle çabasız bir şıklık sunuyor.

Plajda doğal bir esinti!

Didem Soydan X Fabrika Koleksiyonu’nda plaj giyim parçaları da dikkat çekiyor. Çizgili kaftanlar ve hafif kumaşlara sahip şortlar yine bu koleksiyonun öne çıkanlarından. Oversize gömlekler ve sırt dekolteli, ip bağlamalı elbiseler de plajdan gece davetlerine rahatlıkla taşınabilen kilit parçalar olacak.