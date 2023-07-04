Moda dünyasının öne çıkan isimlerinden model Didem Soydan, dikkat çekici açıklamaları ve kendine has tarzıyla konuşuluyor. Tatil pozları da sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Kusursuz fiziğiyle adından söz ettiren Soydan, denize üstsüz girerek elleriyle göğüslerini kapatarak özel bir poz verdi.

Didem Soydan Bikinisinin Üstünü Giymedi

Tatilini yurt dışında geçiren Didem Soydan, Instagram hesabından paylaşımlarına devam etti. Siyah tanga bikini tercihiyle dikkat çeken model, denizde üstsüz bir şekilde poz verdi. Göğüslerini elleriyle kapatarak çektiği fotoğrafları dasosyal medya hesabından notsuz bir şekilde paylaştı.

"Kadınlarda Kiloyu Çok Beğeniyorum"

Geçtiğimiz haftalarda Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Didem Soydan, beden ölçüleri hakkında konuşurken ilginç bir açıklama yaptı. "34-36 bedenim. Çekimler için 34 bedene düşüyorum, ama normalde 36 bedene geri dönüyorum. Bu biraz gıcık edici bir cevap olduğu için söylemek istemiyorum, ama kilo almayan biriyim. Biliyorum ki bu rahatsız edici bir durum olabilir... Kadınlarda kiloyu gerçekten beğeniyorum. Büyük ihtimalle Arnavut kökenli olduğumuz için, kadınlarda kilo görmek hoşuma gidiyor." sözleriyle dikkat çekmişti.