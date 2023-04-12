Show TV gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'de 4 aylıkken annesi tarafından terk edilen 18 yaşındaki Irmak Çiftçibaş'ı annesini bulmak için katıldı.

Çocuk esirgeme yurtlarında büyüyen yıllardır anne hasreti çeken Irmak, 18 yıl sonra Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'de annesine kavuştu. Programda kızına kavuşan anne Kevser Hanım, çocuğunu bırakmadığını yaşadığı bazı olaylardan dolayı ayrılmak zorunda kaldığını belirterek," Bundan sonra asla kızımı bırakmam onu okutmak istiyorum" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi