New York'ta önümüzdeki ay düzenlenecek açık artırmada Prenses Diana'nın hayatını kaybetmeden önce katıldığı Londra'da Kuğu Gölü galasında ki taktığı mücevherler açık artırmayla satılacak.
Tüm dünyanın sevdiği Layd Diana, halka yakın oluşu ve masumluğuyla ölümün üstünden 26 yıl geçse dahi unutulmadı. Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Diana'nın üretici firmaya geri iade ettiği mücevherler açık artırmada yüksek fiyattan alıcı bulması bekleniyor.
Galler Prensesi Diana'nın kaza öncesi taktığı son müceherler New York'ta 27 Haziran'da açık artırmaya girecek.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi