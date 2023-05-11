Türkiye'de Satılan 500 cc Motosikletler: Hangi Markalar ve Modeller Popüler?

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Tüm dünyanın sevdiği Layd Diana, halka yakın oluşu ve masumluğuyla ölümün üstünden 26 yıl geçse dahi unutulmadı. Geçirdiği trafik kazası nda hayatını kaybeden Diana'nın üretici firmaya geri iade ettiği mücevherler açık artırmada yüksek fiyattan alıcı bulması bekleniyor.

New York'ta önümüzdeki ay düzenlenecek açık artırma da Prenses Diana 'nın hayatını kaybetmeden önce katıldığı Londra'da Kuğu Gölü galasında ki taktığı mücevher ler açık artırmayla satılacak.