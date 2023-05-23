Blizzard Entertainment'ın sektöre yön veren efsanevi serisinin merakla beklenen yeni oyunu Diablo®IV, 6 Haziran 2023 tarihinde Türk oyuncuları Korunak’a davet ediyor. Türkçe dil desteği ile gelecek Diablo IV, hayranlarına ve Türkiye'deki topluluğa, karanlığın ordularıyla kendi ana dillerinde savaşma şansı sunacak.

Diablo Genel Müdürü Rod Fergusson, Türkiye'deki ve dünyadaki Türk Diablo oyuncularına, hayranlarına ve topluluğuna yönelik bir video mesajıyla duyurdu: "Diablo IV'te Türkçe dil desteğini sağlayacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Peki bu ne anlama geliyor? Korunak’ta görüşmek üzere!"

Diablo IV Windows®PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 ve PlayStation®4'te üzerinden oynanabilir olacak. Bununla birlikte tüm platformlar için çapraz oynanabilme ve çapraz ilerleme mevcut olacak. Konsollarda dört oyuncuya kadar aynı ekrandan co-op imkânı da oyunculara sunulacak.

Diablo IV, Diablo serisinde yeni bir bölüm dönem haziran ayında dünya çapında piyasaya sürülecek. Korunak’ın kaderi ellerindeyken oyuncular, 120'den fazla zindan ve yan görevi keşfedebilecek, bölüm sonu canavarlarını yenmek için diğer oyuncularla takım kurabilecek, kaleleri özgürleştirebilecek ve sınıf seçimi ile eksiksiz karakter gelişimini deneyimleyebilecekler.

Heyecan verici sezon güncellemeleriyle Diablo IV, yeni içerikleri, sezon yolculuğunu, savaş bileti ödüllerini, yeni özellikleri, uzun dönemli geliştirme planlarını ve daha birçok içeriği de lansman sonrasında oyunculara sunacak.

Diablo IV, Deluxe Edition ve Ultimate Edition ile Diablo IV'ün Lansmanına özel 4 güne kadar erken erişim sunan dijital ön satın alım şu anda açık. Oyunun oynanabilirlik zamanı olası kesintilerden ve geçerli saat dilimi farklılıklarından dolayı değişebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ