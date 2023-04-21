"Altın statüsüne geçmek, bu ikonik serinin yeni nesil versiyonunu hazırlamak için çok çalışan inanılmaz Diablo IV ekibi için önemli bir dönüm noktası. Bu, 6 Haziran'daki lansmanımıza doğru atılan somut ve anlamlı bir adım" diyor Diablo Genel Müdürü Rod Fergusson. "Oyuncular ister serinin kıdemlileri olsun, ister ilk kez katılacak olsun, herkesin oyunun tamamını deneyimlemesi için sabırsızlanıyoruz: inanılmaz hikaye anlatımına katılmak, karakter sınıflarını ve yapılarını denemek ve oyunun sonunun ve Sanctuary'nin karanlık dünyasının neler sunabileceğini keşfetmek gibi aktivitiler oyuncuları bekliyor."

"Going Gold", video oyunu endüstrisinde oyunun lansman sürümünün geliştirilmesinin tamamlandığını duyurmak için kullanılan bir terim ve bu canlı hizmet oyununun dünya çapındaki oyunculara gönderilmesinde önemli bir adım atıldığı anlamına gelmekte. Diablo IV'te oyuncular, Sanctuary'nin karanlık ve gotik dünyasını Kutsal Anne Lilith'ten kurtarmak için savaşa katılabilir ve yol boyunca canavarların üzerindeki şeytani ordularla savaşabilirler.

CEHENNEMDEN ALTIN VURGULAR

- Kendi Yolunuzda Oynayın: Oyuncular istedikleri karakter fantezisini yaratmak için her zamankinden daha fazla seçeneğe sahipler; beş farklı karakter sınıfı, bir dizi kozmetik ve beceri arasından seçim yapabiliyor ve dünyada istedikleri yolu izleyebiliyorlar.

- Açık Dünya Oynanışı: Tam bir hikaye senaryosu, 120'den fazla zindan, düzinelerce yan görev, dünya patronları ve keşfedilecek tonlarca arazi ile tamamlayın.

- Yeni Oyun Sonu Sistemleri: Oyuncular devasa paragon tahtaları, PvP bölgeleri, Nightmare Dungeons and Helltides ve Tree of Whispers aracılığıyla oyun sonunda büyümeye ve becerilerini test etmeye devam edebilirler.

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