Blizzard tarihindeki en çok satan açılış haftasını yaşayan] Diablo IV 6 Haziran'daki çıkışını izleyen ilk haftada 666 milyon USD'lik muazzam bir küresel satış oranını aştı. Blizzard'ın şimdiye kadarki en hızlı satan* oyununun devasa ilk hafta çıkışı, "Süper Mario Kardeşler Filmi"nin dünya çapındaki açılış haftası da dâhil olmak üzere, yılın dünya çapındaki en büyük gişe açılışını geride bıraktı.

Diablo'nun geçtiği dünya olan Korunak'ın kahramanları şimdiden 276 milyon saatten fazla süreliğine oyunu oynadı.

Blizzard Entertainment Başkanı Mike Ybarra, "Blizzard adına, kendilerini Diablo IV'e kaptıran dünya çapındaki milyonlarca oyuncuya teşekkür etmek istiyoruz," dedi. "Diablo IV, Blizzard kimliğimizi temsil ediyor; türleri tanımlayan oyunlar yapmak ve desteklemek, efsanevi dünyalar inşa etmek ve ömür boyu sürecek anılara ilham vermek için birlikte çalışan inanılmaz ekip kimliğimizi. Bu sonuçtan dolayı çok şanslı hissediyoruz ve ekibimizle gurur duyuyoruz. Diablo IV, pek çok farklı türden oyuncu için tasarlandı ve onlar için gelecekte daha birçok şey var. Oyuncularımızı dinlemeye ve yaptığımız her şeyde onların beklentilerini aşmaya devam edeceğiz."

Peki oyuncular Diablo IV'te geçirilen bunca zamanda ne yapıyor?

• Erken Erişim'den bu yana 276 milyar iblis öldürüldü: küresel nüfusun yaklaşık 35 katı.

• Oyuncular 316 milyondan fazla kez yenildi

•Bunların 5 milyondan fazlası Butcher eli ile gerçekleşti.

• Oyuncular 166 milyondan fazla kez arkadaşlarıyla bir parti oluşturdu.

• Ölümlerin kalıcı olduğu Hardcore modunda 163 oyuncu maksimum seviyeye ulaştı.

Oyuncular Diablo oynamadıkları zamanlarda oyunu izliyorlar. Diablo IV, çıkış haftasında Twitch'te her gün 1 numarada kaldı ve Blizzard rekorlarını ilk haftasında en çok yayın yapılan ve izlenen oyunu olarak kırdı.

Kutsal Anne Lilith bu bağlılığınızdan ötürü memnun, ölümlüler.

Diablo IV şimdi oynanabilir. Oyun; Windows® PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4'te platformlar arası oynanış ve ilerlemeye sahip, üstelik konsollarda iki kişilik ekran paylaşımlı mod dâhil dört kişiye varan eşli mod desteği sunuyor.

Ayrıntılı bilgi için: Diablo4.Blizzard.com.

Ekran görüntüleri, video ve diğer materyaller için Blizzard Entertainment basın sitesini https://blizzard.gamespress.com/Diablo-IV adresinden ziyaret edin.

*Yayınlandıktan sonraki beş güne kadar (Diablo IV için 10 Haziran 2023'e kadar) tüm platformlarda satılan birim bazında en hızlı satış. Satış rakamları dijital ortaklar ve dâhilî Blizzard kayıtları temel alınarak tespit edilmiştir.