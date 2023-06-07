Blizzard Entertainment'ın efsanevi oyun serisi Diablo'nun son oyunu olan Diablo IV, çıkışıyla birlikte büyük bir satış başarısı elde etti. Oyun, Blizzard'ın tüm zamanların en hızlı satan oyunu oldu. Diablo IV, oyunculara Windows PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 gibi platformlarda oynama ve ilerleme imkanı sunarken aynı zamanda dört kişilik çoklu oyuncu modu ve konsollarda iki kişilik ekran paylaşımı desteği de sağlıyor.

Diablo IV'ün başarı grafiği, oyunun duyurulduğu 2019 yılından bu yana dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncunun heyecanını artırdı. Oyun, oyunculara kişisel oyuncu özelleştirmeleri, dehşet verici iblislerle savaşmak için özgün yetenek seçenekleri, oyun tarzını destekleyen veya yeni oyun tarzları keşfetmek için eşsiz ganimetler toplama gibi birçok seçenek sunuyor. Diablo IV, zengin hikayesiyle de oyunculara eşsiz bir deneyim sunmaktan gurur duyuyor. Oyunun genel müdürü Rod Fergusson, oyuncuların bu karanlık versiyonun çıkışına olan ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Blizzard Entertainment'ın başkanı Mike Ybarra ise Diablo IV'ün özelleştirilebilir oynanışı, etkileyici hikaye anlatımı ve geniş dünyasıyla, oyuncuların paylaşabileceği destansı bir deneyim sunduğunu ifade etti. Ybarra, oyunun yetenekli geliştirici ekiplerin ne kadar başarılı işler ortaya koyabileceğini kanıtladığını ve tüm oyunculara kucak açtıklarını sözlerine ekledi.

Diablo IV, önceki oyun Diablo III: Reaper of Souls'un 50 yıl sonrasında geçiyor ve Nefretin Kızı Lilith'in Korunak dünyasına geri dönmesiyle başlıyor. Bu dünya, dehşet verici yaratıklarla dolu ve sadece cesur savaşçılar kaos tehdidine karşı koyabiliyor.

Oyuncular, Korunak'ı insanlara teslim etmek için savaşırken yetenek ağaçları aracılığıyla oyun deneyimini istedikleri şekilde özelleştirebiliyorlar. Oyuncular, şekil değiştiren Druid, çevik Haydut, elementlere hükmeden Büyücü, vahşi Barbar veya gücünü ritüellerden alan Ölüm Büyücüsü gibi beş farklı sınıftan birini seçerek Diablo IV'ün geniş dünyasını keşfedebiliyorlar.

Diablo IV, tek düze bir yol sunmayarak oyunculara özgürce ilerleme seçeneği sunuyor. Oyuncular, Lilith'in izini sürmeye odaklanabilecekleri gibi her bölgenin karanlık köşelerini keşfedebilirler.

Korunak dünyası, çeşitli biyomlar ve şeytani canavarlarıyla dolu. Oyuncular, 120'den fazla zindan ve düzinelerce yan görevde yeteneklerini sınayacaklar. Ayrıca açık dünyada baş düşmanlarla yüzleşecek ve kötülüklerden arındırılmamış Kaleleri temizleyecekler.

Oyuncular, ana hikayeyi tamamladıktan sonra dinamik oyun aktivitelerini keşfedebilecek ve maceralarını ileriye taşıyarak güçlerini daha da artırabilecekler. Cehennem Dalgası ve Kâbus Zindanları gibi içerikler, oyuncuların Mükemmeliyet Panosu sisteminden faydalanmalarını sağlayacak ve maceralarını özelleştirmelerine olanak tanıyacak.

Diablo IV ayrıca ödül avlarına katılma imkanı sunan Ölülerin Fısıltıları özelliğiyle ve PvP (oyuncu oyuncuya) savaşlarını içeren Nefret Tarlaları özelliğiyle de heyecan verici deneyimler sunuyor.

Diablo IV, Blizzard Entertainment'ın en hızlı satan oyunu olma başarısını elde etti. Oyun, geniş platform ve oynanış seçenekleri, özelleştirilebilir deneyim ve zengin hikayesiyle oyuncuların beğenisini kazandı. Diablo IV, Diablo serisinin hayranlarını ve yeni oyuncuları büyüleyen bir deneyim sunmayı hedefliyor